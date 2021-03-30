Песков объяснил нежелание россиян делать прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 в самом разгаре, но россияне не спешат делать прививку. "Мне кажется, это наши национальные особенности. Много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", - поделился своим мнением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Необходимо усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова", - сказал Песков в интервью aif.ru. Он также напомнил, что уже зарегистрированы три отечественных препарата: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Есть из чего выбирать. По мнению Пескова, нужно не только наращивать объемы производства препаратов, важно также усилить разъяснительную кампанию.

"Коронавирус уже не уйдет никуда, он будет с нами. Искусственная и естественная иммунизация населения - единственный путь борьбы с ним", - подытожил пресс-секретарь российского лидера.