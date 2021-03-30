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30.03.2021 09:46
Рубрика: Власть

Песков рассказал о лингвистических способностях своих дочерей

Текст: Кира Латухина

Надя, младшая дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, учит в 6,5 лет три языка, а старшая - Елизавета - в детстве каждый день учила по 50 английских слов. Об этом Песков рассказал в интервью изданию Aif.ru.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В блоге в Instagram Елизавета вспоминала, что в детстве отец заставлял ее каждый день учить 50 слов на английском языке и за две ошибки отнимал телефон на неделю. "Было такое", - подтвердил Песков.

"Но на самом деле меня самого этому научили еще в школе, когда я учил языки. Если ребенок или взрослый каждый день запоминает хотя бы 10 иностранных слов, то за 100 дней он выучит 1000 слов, а за 500 дней - 5 тысяч", - рассказал пресс-секретарь президента.

Обычный человек ежедневно использует в лучшем случае полторы тысячи слов на русском. "Поэтому выучить таким образом иностранный язык - это совершенно беспроигрышная практика", - поделился Песков.

"С младшей дочерью мама держит все в своих руках, - рассказал пресс-секретарь президента. - У бедного ребенка рабочий график сопоставим с моим. Ей 6,5 лет, а она уже учит 3 языка". Это китайский, французский и английский. "Еще она, естественно, занимается фигурным катанием. Занимается музыкой", - перечислил Песков. Музыкой, правда, в облегченном варианте, "чтобы ей привить вкус, чувство ритма".

"И эти занятия у нее идут нон-стоп… Я иногда пытаюсь убедить маму, чтобы хотя бы в воскресенье у дочки было 2-3 часа свободных", - заключил пресс-секретарь президента.

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