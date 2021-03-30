Американец Гаррет Миллер ни слова не сказал правоохранителям, ворвавшимся в его дом в Далласе (штат Техас) и арестовавшим его по подозрению в участии в протестах у Капитолия в столице США. За 34-летнего Миллера красноречиво говорила его майка с фотографией Дональда Трампа и подписью "Вернем Америку! Я был там, в Вашингтоне, 6 января 2021 года". Обвинение просит судью держать его под арестом до суда, как это обычно делается в отношении опасных преступников.

Свидетельств участия Миллера в событиях того дня хватает, включая его собственные записи в социальных сетях и снимки с камер наблюдения. Обвинение заявляет, что в разгар хаоса он угрожал убить конгрессмена-демократа Алессандру Окасио-Кортес, которая в соцсетях потребовала вынести Дональду Трампу импичмент. Позже Миллер призывал к смертной казни полицейского, который застрелил Эшли Бэббит - ветерана ВВС США, которая в тот страшный для Америки день была в толпе ворвавшихся в Капитолий. Обвинение считает, что поскольку Миллер прибыл к зданию Капитолия со снаряжением, включая веревки, и, возможно, оружием, то он не просто поддался влечению толпы, а "имел конкретный замысел сорвать процесс утверждения итогов выборов в Конгрессе". Ему выдвинуты обвинения по 12 пунктам, включая гражданские беспорядки, сопротивление сотрудникам полиции.

Но его адвокат требует освобождения подопечного, настаивая, что Миллер раскаялся и до событий у Капитолия ни разу не был замечен в насилии, а угрожающими словами, как и многие в тот день, бросался сгоряча, не имея конкретных намерений. Сам Миллер незадолго до ареста в телефонном разговоре с матерью, содержание которого приобщили к делу, сказал: "Я не чувствую, что я сделал что-то плохое, а теперь меня арестуют".

Своей вины не чувствуют многие из еще более 400 человек из 43 разных штатов, которым выдвинуты федеральные обвинения в связи с протестами у Капитолия. Маховик этого следствия, масштаб которого власти называют беспрецедентным, продолжает раскручиваться. Ведущий его федеральный прокурор Майкл Шервин отмечал, что это самое сложное в истории минюста США разбирательство. Большинство участников тех событий обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий, нападении на полицейских. Некоторым, особенно предполагаемым членам крайне правых групп типа Oath Keepers или Proud Boys вменяют сговор, ущерб федеральной собственности и даже терроризм.

О том, насколько серьезны были настроены Миллер или другие участники протестов, выкрикивавшие угрозы, со стороны судить сложно. Но участие в событиях у Капитолия станет "черной меткой" для многих, даже для тех, кто не проявлял агрессии ни в тот день, ни до этого. Эрик Мунчел и его мать Лиза Эйзенхарт из штата Джорджия провели в тюрьме несколько недель. Их обвиняют в насильном проникновении и беспорядках в Капитолии, за что им может грозить до 20 лет тюрьмы. Позже их все же отпустили под домашний арест при условии электронного мониторинга их местоположения, запретив при этом пользоваться интернетом и мессенджерами с шифрованием данных. Но обвинений с них пока не сняли, хотя следствие выяснило, что оба раньше насилия не проявляли, вошли в Капитолий через уже открытые двери, на полицейских не нападали и стекол не били.

Раскол в Америке достиг такого градуса, что стало в порядке вещей сдать федеральным следователям родных, участвовавших в протестах у Капитолия

С одной стороны, силовое вторжение в здание федеральных властей, безусловно, требует разбирательства. С другой - к охоте, развернувшейся на штурмовавших Капитолий сторонников Трампа, есть вопросы. Например, почему власти с таким же остервенением не преследовали либеральных активистов, которые в прошлом году на волне протестов и погромов за расовое равенство захватили и на протяжении двух недель удерживали целый район в центре Сиэтла, провозгласив там "автономную республику". Тогда либеральные комментаторы преподносили терпимость властей Сиэтла к анархистам едва ли не как пример для подражания. Теперь же сторонников Трампа за схожие действия судят по всей строгости. И речь не только о запущенной машине следствия, но и массовой кампании публичного порицания, которая сделала таких людей изгоями даже в их собственных семьях.

Живой иллюстрацией драмы поломанных этим процессом судеб стали недавние показания, которые 16-летняя девушка из Техаса давала в суде против своего отца Гая Реффитта, участвовавшего в протестах у Капитолия. В его машине в тот день нашли оружие, а позже поставили на прослушку и записали разговор, в котором тот бахвалился своей ролью в событиях. Его дочь заявила, что, на ее взгляд, Реффитт не представляет угрозы для общества, если его освободят, но, как ей казалось, отец запугивал ее и брата, когда просил их не распространяться о его участии в штурме. Девушка рассказала, что, хотя отец иногда озвучивал угрозы, на деле он больше был болтуном и насилия не проявлял. Реффитт - убежденный сторонник Трампа и, как утверждают власти, член крайне правой группировки. Но дети его про-трамповских взглядов не одобряли и ссорились из-за этого. "Сдал" Реффитта властям его сын, который потом рассказал все подробности телеканалу CNN. А на основании показаний девушки судья отклонила просьбу адвоката освободить мужчину и позволить ему находиться дома в ожидании суда. При этом судья Зиа Фаруки и сама признала, что "смотреть на такой раскол внутри американской семьи ей больно".

Под давлением запущенной в прессе волны порицания доносы на близких и друзей далеко не единичный случай. ФБР получило от граждан свыше 270 тысяч разных цифровых улик на участников беспорядков.

18-летняя Элена Дюк из штата Массачусетс прямо в своем "Твиттере" выложила видеозапись, на которой ее приехавшую к Капитолию мать ударили в лицо, и подписала: "Мам, помнишь, ты говорила мне не участвовать в протестах Black Lives Matter, потому что это опасно? Это ты?". Девушка объяснила, что понимала возможность ареста ее матери после этого "твита", но все же решилась, поскольку мать в свое время якобы грозила выгнать ее из дома, если она примет участие в протестах BLM.

А на бывшего офицера запаса ВВС США Ларри Брока, которого видели в Капитолии в камуфляже и с пластиковыми наручниками, донесла в ФБР собственная супруга, узнавшая его на фотографиях.

Тем временем

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, через который с ним могут общаться его сторонники. На самом ресурсе утверждается, что его цель - сохранение наследия администрации Трампа и продвижение его повестки в духе "Америка - прежде всего" (англ. America first).

Трамп фактически оказался в информационной изоляции после того, как крупнейшие социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter) заблокировали или ограничили его учетные записи в свете беспорядков у Капитолия 6 января. Его "Твиттер" служил экс-президенту в качестве рупора для общения со сторонниками в обход СМИ. Ходили слухи о том, что Трамп собирается запустить собственную соцсеть, пока же дело ограничилось сайтом.

На нем пользователи могут "поделиться своими мыслями" с Трампом и его супругой, а также пригласить чету на какое-либо мероприятие.