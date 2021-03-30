Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил срок действия специальных соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок их действия истекал 1 апреля. Теперь соглашения по сахару продлены до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября.

Договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями и производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями, фиксируют цену килограмма сахара не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, литра масла - 95 и 110 рублей соответственно.