Представлен логотип Олимпиады 2026 года в Италии

По итогам народного голосования выбран логотип зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Как сообщает сайт Международного олимпийского комитета, победителем стал Logo Futura.
Этот логотип собрал 74 процента голосов на всенародном голосовании, опередив конкурента Dodo. Всего свои голоса за символ Олимпиады 2026 года отдали почти 900 тысяч человек.
Логотип представляет собой число 26, оно выполнено в сером цвете. Оба логотипа были представлены на суд общественности в начале марта.
Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года.
The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics— Olympics (@Olympics) March 30, 2021