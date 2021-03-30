Представлен логотип Олимпиады 2026 года в Италии

Этот логотип собрал 74 процента голосов на всенародном голосовании, опередив конкурента Dodo. Всего свои голоса за символ Олимпиады 2026 года отдали почти 900 тысяч человек.

Логотип представляет собой число 26, оно выполнено в сером цвете. Оба логотипа были представлены на суд общественности в начале марта.

Зимняя Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года.