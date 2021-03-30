Президент Академии космонавтики: Частные космодромы - это бум словесный

Сегодня в Москве начались XLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти Сергея Павловича Королева и других выдающихся ученых - пионеров освоения космического пространства. Королевские чтения, как их для краткости называют, проходили по обыкновению в январе - перед или сразу после дня рождения Главного конструктора. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие сдвинули, а формат изменили на преимущественно дистанционный.

Среди заявленных докладов и научных сообщений едва ли не каждый второй - от членов Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Ее президент и глава Общественного совета "Роскосмоса" Игорь Бармин дал накануне развернутое интервью "РГ". И среди прочего высказал свою точку зрения на перспективы ЧГК - частно-государственного партнерства в ракетно-космических проектах.

- В Совете Федерации уже продвигают законодательные инициативы, которые бы стимулировали и защищали частные инвестиции в космическую деятельность. Пришла пора: поехали?

- Конкретных документов не видел, - признался наш собеседник. - Но всякое такое движение, когда оно на пользу дела, можно приветствовать. Если частные средства будут вкладываться в совместные с государством космические проекты и при его, государства, регулирующем участии, это хорошо. Но если речь о частных космодромах, то это, на мой взгляд, только бум словесный, и ничего более. Потому что уровень проработки такого рода "проектов" столь низкий, что говорить просто не о чем. Надо иметь компетенции, которых у частной структуры нет и никогда не было.

Когда слышу или читаю о том, что вот сейчас мы сделаем частный космодром где-то рядом с Нижним Новгородом и свою, новую и частную, ракету, мне хочется спросить: а риски и всю прочую ответственность с барского плеча отпишете государству?

НАСА и ЕКА готовят лунный проект под названием "Артемида". И уже в 2024-м, по прогнозам, может случиться новая высадка на Луну. Что думаете?

Игорь Бармин: Не будет в 24-м никакой высадки. Не волнуйтесь. Я к тому, что не успеют они это сделать.

А сожалеете о том, что мы не вместе, а порознь? Что не складывается сегодня ни российско-американской, ни широкой международной кооперации в изучении и освоении космоса?

Игорь Бармин: Конечно, для человечества было бы полезней, если б мы меньше спорили, а вместе работали. Но вы ведь видите, какая сейчас экономическая и политическая обстановка. Поэтому в ближайшие годы резкого сближения между нашими и американскими специалистами в развертывании новых программ я, откровенно говоря, не предвижу.

Полностью интервью президента Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского И.В. Бармина публикуется в ближайших номерах "Российской газеты" и будет доступно на сайте "РГ".