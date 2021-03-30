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30.03.2021 07:00
Рубрика: В мире

Президент Бразилии сменил шесть министров

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Президент Бразилии Жаир Болсонаро провел масштабные перестановки в правительстве страны. Основные бразильские СМИ подают эту новость как результат политического давления на главу государства.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первым о своей отставке заявил министр иностранных дел Эрнесто Араужо. Будучи хорошим другом сына президента Эдуарду Болсонаро и ярым сторонником консерваторов, он более полугода ходил по лезвию ножа. Снять его с должности требовали как дипломаты, так и парламентарии. Араужо неоднократно становился участником дипломатических и внутриполитических скандалов, но в первую очередь ему вменяется провал в работе ведомства по приобретению вакцин, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Место главы МИД займет карьерный дипломат Карлус Франса, который ранее работал в аппарате специальных советников администрации президента.

Фото: AP Photo / Andre Penner
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Большой неожиданностью для бразильских военных стала отставка министра обороны Фернанду Азеведу. На фоне постоянной конфронтации президента с другими ветвями власти Азеведу всеми возможными способами сохранял нейтралитет вооруженных сил как гаранта стабильности в стране. Руководить оборонным ведомством теперь будет глава администрации президента в ранге министра генерал Валтер Брага Нетто. Его место в администрации займет руководитель секретариата правительства и давний друг Болсонаро - Луис Эдуарду Рамос.

В свою очередь, должность Рамоса отойдет депутату Флавии Арруде от Либеральной партии. Ее назначение рассматривается как жест в сторону председателя нижней палаты парламента Артура Лиры. Арруде предстоит наладить диалог с Национальным Конгрессом. Поддержка парламента необходима Болсонаро, чтобы провести серию реформ до начала активной фазы предвыборной кампании, которая стартует в Бразилии уже через год.

Сменились также главы министерства юстиции и юридического аппарата правительства, чей руководитель в Бразилии имеет статус министра.

Новость об изменениях в правительстве основные бразильские СМИ считают результатом политического давления на президента. На прошлой неделе председатель палаты депутатов бразильского парламента Артур Лира намекнул, что, если правительство не скорректирует курс в борьбе с кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса, "можно применить и политические лекарства, они известны и горьки, некоторые смертельны".

Однако за два года президентства Болсонаро не раз удавалось переиграть своих политических оппонентов, обернув то, что казалось поражением, в свою победу. Возможно, и в этот раз ротации в исполнительной власти окажутся тактическим ходом, целью которого является победа на президентских выборах, которые пройдут в Бразилии в октябре следующего года.

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