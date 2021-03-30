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30.03.2021 17:14
Рубрика: Общество

Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке

Текст: Константин Волков
В ходе испытаний 30 марта взорвался при посадке прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX. Об этом сообщил сайт NASA Spaceflight Now, который вел прямую трансляцию испытаний.
Фото: SPACEX / AFP Фото: SPACEX / AFP
Фото: SPACEX / AFP

Корабль, запущенный с испытательной площадки Бока-Чика на юго-востоке Техаса, поднялся на высоту 10 километров, затем отключил двигатели, произвел аэродинамическое торможение и затем снова запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение и осуществить мягкую посадку. Однако за минуту до приземления видеосигнал трансляции исчез. Как выяснилось, корабль взорвался. Причины взрыва пока неизвестны.

Фото: Jose ROMERO / SPACEX / AFP
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки

Это уже четвертый инцидент при испытаниях прототипов Starship. Ранее разбились при посадке космосе Starship SN8 и SN9, также поднимавшиеся на десятикилометровую высоту, а Starship SN10 взорвался через семь минут после посадки из-за повреждений, полученных в ходе приземления. Испытания начались в сентябре 2020 года. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в 2026 году Starship сможет доставить людей на Марс.

Предполагается, что после доработки и необходимых испытаний Starship станет многоразовым кораблем вместимостью 100 человек. Его предполагается выводить в космос с помощью сверхтяжелой ракеты Super Heavy грузоподъемностью до 150 тонн полезной нагрузки, оснащенной 28 двигателями Raptor.

Общество Космос РГ-Видео

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