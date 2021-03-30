Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке

В ходе испытаний 30 марта взорвался при посадке прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX. Об этом сообщил сайт NASA Spaceflight Now, который вел прямую трансляцию испытаний.

Корабль, запущенный с испытательной площадки Бока-Чика на юго-востоке Техаса, поднялся на высоту 10 километров, затем отключил двигатели, произвел аэродинамическое торможение и затем снова запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение и осуществить мягкую посадку. Однако за минуту до приземления видеосигнал трансляции исчез. Как выяснилось, корабль взорвался. Причины взрыва пока неизвестны.

Это уже четвертый инцидент при испытаниях прототипов Starship. Ранее разбились при посадке космосе Starship SN8 и SN9, также поднимавшиеся на десятикилометровую высоту, а Starship SN10 взорвался через семь минут после посадки из-за повреждений, полученных в ходе приземления. Испытания начались в сентябре 2020 года. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в 2026 году Starship сможет доставить людей на Марс.

Предполагается, что после доработки и необходимых испытаний Starship станет многоразовым кораблем вместимостью 100 человек. Его предполагается выводить в космос с помощью сверхтяжелой ракеты Super Heavy грузоподъемностью до 150 тонн полезной нагрузки, оснащенной 28 двигателями Raptor.