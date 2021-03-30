Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX разбился во время испытаний.

Во вторник, 30 марта, состоялся испытательный запуск нового прототипа космического корабля Starship, который американская компания SpaceX разрабатывает для полетов на Луну и Марс. Запуск произошел в 7.00 по местному времени с полигона юго-востоке Техаса.

Планировалось, что корабль выйдет на высоту около 10 км, после чего вернется в вертикальное положение и приземлится на стартовую площадку. Время полета - примерно шесть с половиной минут.

Как сообщается, спустя 6 минут пропал сигнал с корабля, прототип взорвался в воздухе. Трансляция велась на YouTube-канале NASA.