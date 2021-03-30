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30.03.2021 19:28
Рубрика: Власть

Война за будущее

Алексей Пушков: История стала инструментом борьбы за мировой порядок
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Дискуссии об истории ХХ века, роли СССР в тех или иных событиях Второй мировой войны имеют целью не только изучить прошлое. Отрицая подвиг советских воинов, ставя их на одну доску с нацистами, оппоненты России стремятся лишить ее места в ряду ведущих мировых держав, а также реального политического влияния. Ответом на эти действия станут новые законы и нормативные акты, которые обозначат "красные линии" для толкователей истории.

"Речь идет, конечно, не только о борьбе за прошлое, а также о борьбе за сегодняшний день, в частности - за мировой порядок, потому что через понимание истории утверждается та модель мирового порядка, за которую борются разные политические силы в современном мире", - заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Наши зарубежные партнеры уже давно взяли за правило делать вид, что разгром нацизма произошел якобы без участия Советского Союза", - привела пример официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что переписывание истории перестает быть маргинальным явлением, более того - "историческое знание, а за ним и общественное мнение становятся предметом настоящих информационных спецопераций с участием глав государств, министров иностранных дел".

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Захарова: Историческое знание на Западе становится предметом спецопераций

Законодатели, по словам Пушкова, будут реагировать на это не только на внешнем, но - что гораздо важнее - на внутреннем контуре. Сегодня Совфед рассмотрит закон об усилении ответственности за реабилитацию нацизма. Кроме того, в палате поддерживают инициативу главы Комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской запретить в публичных высказываниях отождествлять цели и действия советского и гитлеровского руководства и военнослужащих в годы войны. "Я счел необходимым поддержать этот законопроект, считаю его важным, надеюсь, что он у нас в той или иной форме, желательно - в максимально определенной форме - принят, потому что уже назрела и законодательная реакция на попытки пересмотра правды и как необходимая форма ее защиты", - заявил Пушков. Он уточнил, что сейчас документ находится в стадии разработки в оргкомитете "Победа". Сенатор также напомнил, что инициатива Ямпольской соответствует духу обновленной Конституции РФ, в которую внесена норма о защите исторической правды и уважении к памяти героев Отечества. Отвечая на вопрос "Российской газеты", он заявил, что законодатели не намерены защищать историческую правду тотальными запретами. "Но мы должны выставить определенные ориентиры для общества, для граждан, для наших историков, для общественных и политических деятелей. Должны быть "красные линии", за которые будет заступать не только в этическом отношении неправильно, но и в законодательном отношении запрещено", - сказал сенатор. "При этом мы не должны прекращать общественную дискуссию, мы не должны запрещать людям думать и высказывать свои точки зрения", - подчеркнул он.

Мы должны выставить определенные ориентиры для общества, для граждан, для наших историков

Свои планы есть и у исполнительной власти. "Считаем, что очень важным сейчас является подойти к вопросу о разработке и утверждении Основ государственной исторической политики", - заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он привел в пример Основы культурной политики, которые были утверждены президентом несколько лет назад. "Как мы можем в истории без такого основополагающего документа говорить о том, куда ж нам плыть? - отметил Мединский. - Сообща, с научным сообществом, другими заинтересованными структурами мы должны разработать такой короткий, понятный и определенный документ. Он сейчас просто жизненно для нас необходим".

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