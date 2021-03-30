Пушков поддержал идею запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

В ходе "круглого стола", посвященного защите исторической правды, он напомнил, что глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская предложила внести в закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели и действия советского и гитлеровского руководства и военнослужащих в годы войны.

"Я счел необходимым поддержать этот законопроект, считаю его важным, надеюсь, что он у нас в то или иной форме, желательно - в максимально определенной форме - принят, потому что уже назрела и законодательная реакция на попытки пересмотра правды и как необходимая форма ее защиты", - заявил Алексей Пушков.

Он добавил, что инициатива Ямпольской соответствует духу обновленной Конституции РФ, в которую внесена норма о защите исторической правды и уважении к памяти героев Отечества.

Об инициативе Елены Ямпольской стало известно год назад. Она также высказала свою идею в ходе заседания президентского совета по культуре, которое Владимир Путин провел в октябре прошлого года. Парламентария, в частности, возмутила книга американского блогера Марка Мэнсона, в которой жители Польши военных лет названы жертвами гитлеровских и советских войск в равной степени.