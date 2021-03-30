Путин: Доля детей мигрантов в школах должна позволять адаптировать их к среде

Количество в школах детей мигрантов должно быть таким, чтобы их можно было адаптировать к российской языковой и культурной среде. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. По его словам, для ряда европейских стран и США характерны перекосы.

Эту тему президент поднял после выступления министра просвещения Сергея Кравцова.

По словам Путина, это "не очень публичная сфера и малоприятная на первый взгляд, но существенная". Он обратил внимание, что в некоторых европейских странах и в США, когда доля детей мигрантов достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают.

"Каждому взрослому человеку причины понятны, - добавил глава государства. - И там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы только детьми мигрантов. И это большая проблема".

России, подчеркнул он, "нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить развитие событий подобного рода". Он поставил эту задачу перед профильным министерством и властью регионов.

"Здесь нет готовых рецептов, - считает президент. - Но количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло не формально, а фактически глубоко адаптировать их к российской языковой среде. И к культурной среде вообще. Погружать в систему российских ценностей".

Такой подход, по его словам, будет на пользу и сами детям мигрантов, и при этом он не будет "задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений".

Путин еще раз обратил внимание, что "это серьезная вещь" и усилиями одних школ эту проблему не решить. "Она не является такой острой, как это происходит в европейских странах в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов", - уточнил президент.

Резюмируя, он призвал в первую наблюдать, что происходит в этой сфере в городах-миллионниках и национальных республиках.