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30.03.2021 23:26
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Меркель и Макроном "Спутник V", Украину и отношения с ЕС

Текст: Кира Латухина
Лидеры России, ФРГ и Франции провели переговоры в формате видеоконференции. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон затронули перспективы регистрации в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V", обменялись мнениями по ситуации на Украине, обсудили обстановку в Беларуси, а также в Ливии и Сирии.
Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: REUTERS
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"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой - пандемией коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению распространения заболевания. Были затронуты перспективы регистрации в Евросоюзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства в странах ЕС.

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подробно поговорили по ситуации на Украине, подтвердив безальтернативность Минских договоренностей как основы урегулирования. Российский лидер подчеркнул важность выполнения Киевом договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса. Путин также выразил серьезную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня". Решено, что политсоветники лидеров продолжат совместную работу.

Обсуждалась и обстановка в Беларуси. Президент России подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Лидеры рассмотрели вопросы урегулирования в Ливии, констатировав соблюдение режима прекращения боевых действий. "Выражена надежда, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил", - уточнили в кремлевской пресс-службе.

Также речь шла о ситуации в Сирии. О том, что она продолжает стабилизироваться и сейчас остро стоят вопросы гуманитарной помощи.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кроме того, Путин, Меркель и Макрон высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении.

Лидеры обсудили отношения между Россией и Евросоюзом. Путин снова заявил о готовности восстановить нормальное деполитизированное взаимодействие с ЕС, если будет встречная заинтересованность.

Макрон и Меркель подняли вопрос о блогере Алексее Навальном и получили разъяснения объективных обстоятельств дела.

"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере", - отметили в пресс-службе Кремля. Лидеры условились о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке.

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