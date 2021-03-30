Путин: Перепись населения позволит собрать данные для планирования развития РФ

Всеобщая перепись населения России поможет определить точную структуру населения, этническую принадлежность и ряд других вопросов, которые важны для планирования развития нашей страны, заявил президент Владимир Путин.

Академик Валерий Тишков на заседании Совета по межнациональным отношениям сказал, что перепись населения - действительно единственная акция установления достоверного факта наличия у страны населения, что само по себе важно для подтверждения легитимности государства и его суверенитета.

"Мне кажется, что факт наличия населения у нас и так налицо", - ответил Путин с улыбкой.

- Нам нужно подробнее понять структуру населения, этническую принадлежность, ряд других вопросов выяснить, которые чрезвычайно важны для текущей деятельности и для планирования принятия решений в сфере экономики и социальной политики, - заявил президент.

Он выразил надежду, что СМИ и профильным ведомствам удастся донести до людей важность этого события, потому что в зависимости от того, насколько корректно и объективно будут собраны данные, настолько мы сможем более точно формулировать наши задачи и цели развития.