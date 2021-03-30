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30.03.2021 14:55
Рубрика: Власть

Путин: Во время переписи не должно быть давления при выборе национальности

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин рассчитывает на абсолютно объективную картину о числе и численности больших и малых народов страны, которая будет получена в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Я прошу федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам. Деление на чужих и своих, на лучших - это не лучший пример для подрастающих поколений", - подчеркнул глава государства на заседании совета по межнациональным отношениям.

Фото: Антон Буценко/ТАСС
Перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года

По словам Путина, внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно в том числе в связи с будущей переписью.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Всероссийская перепись населения 2021 года

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