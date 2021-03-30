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30.03.2021 17:32
Рубрика: Культура

Более 550 тысяч человек посмотрели онлайн-программу акции "Ночь театров"

Текст: Любовь Проценко
Подведены итоги "Ночи театров", которая прошла в столице с 27 на 28 марта. Спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы и открытые встречи подготовили более 130 театров, музеев, библиотек и кинотеатров. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, их посмотрели более полумиллиона человек:
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Наталья Сергунина: Около 30 спектаклей в "Ночь театров" можно посмотреть онлайн

""Ночь театров" популярна у москвичей самых разных возрастов, - подчеркнула Наталья Сергунина. - Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тысяч человек".

В число самых популярных онлайн-программ "Ночи театров" вошли постановка "Синяя птица" в "Электротеатре Станиславский" и экскурсия по театру (186 тысяч зрителей), выступление театра "Балет Москва" в культурном центре "Вдохновение" (107 тысяч зрителей) и спектакль "Свидание в Москве" на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (27,3 тысячи). Также большой интерес вызвали трансляции мастер-класса художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана, экскурсии художественного руководителя "Театриума на Серпуховке" Терезы Дуровой и мастер-класса театра танца "Гжель".

В театре "Геликон-опера" во время проведения акции продолжал работать мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Среди тех, кто сделал прививку тем вечером, - заслуженный артист РСФСР, один из ветеранов Театра сатиры Виктор Рухманов. Виктор Ильич - фронтовик, участник Парада Победы 1945 года, старейший репертуарный артист Москвы.

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