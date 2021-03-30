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30.03.2021 10:00
Рубрика: Общество

Чему научил опыт дистанта учителей и школьников

Текст: Ирина Огилько
В марте прошлого года московская система образования оперативно перешла на дистанционный режим, который позволил не прерывать обучение в период пандемии. По прошествии года родители и учителя поделились с "РГ" мнением об этом опыте.
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Для учителя географии школы №1387 Елены Прыгуновой планирование дистанционного урока стало чем-то новым. По ее мнению, подбор интересного контента, распределение времени урока в соответствии с СанПиН помогает учителям и сейчас. "Сейчас уроки уже не похожи на те, что были раньше. Они стали ярче. Стало привычным, что ребенку, по каким-либо причинам отсутствовавшему во время урока, учитель может предложить материалы из Библиотеки "Московской электронной школы", которые можно посмотреть в любое удобное время. Весь контент МЭШ проходит предварительную модерацию, и педагоги в нем уверены. Это существенно экономит время, позволяет каждому ученику получать проверенную информацию", - рассказала "РГ" Прыгунова.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По ее словам, проблем с освоением новых электронных технологий почти не возникало, потому что каждый московский учитель - уверенный пользователь персонального компьютера и интернета. Учитель иностранных языков школы №338 Есения Герасимович, анализируя полученный опыт дистанционного обучения, поделилась с "РГ", что теперь может меняться, отойти от шаблона проведения уроков и пробовать новые формы. Она иначе увидела своих учеников - те, которые на обычных занятиях молчали и смущались, на дистанционных уроках стали себя проявлять без стеснения и боязни ошибиться.

"Теперь, зная своих учеников с разных сторон, в процессе очных занятий предлагаю им те задания и формы их выполнения, которые для каждого из них наиболее комфортны. Конечно, очень помогает МЭШ и другие образовательные платформы, которые мы в полной мере открыли для себя в период дистанта", - пояснила она.

Сын Елены Шкарбаненко учится в 7 классе школы №338. По ее словам, за время дистанта он стал более самостоятельным: "Даже если он не знал или не помнил ответ на уроке, искал в учебнике и отвечал сам, а не приходил с просьбой помочь. Он планировал свой день с самого утра. Дистант научил быстро адаптироваться в любой ситуации, работать самостоятельно".

Учитель русского языка и литературы школы №1399 Наталья Ефименко считает опыт дистанта полезным как дополнение к очному обучению, потому что он дает возможность организации работы с часто болеющими детьми и детьми-инвалидами, проведения дополнительных занятий с особенно увлеченными предметом и мотивированными детьми. Он вносит разнообразие в систему обучения за счет включения нестандартных заданий (ребусы, кроссворды, игры) и повышает уровень владения цифровыми ресурсами у всех участником образовательного процесса.

Сын Анны Воронцовой учится в 10 классе школы №338. Она рассказала "РГ", что МЭШ и другие образовательные платформы помогали адаптироваться к новым условиям обучения. "Удобно, просто найти материал, задание, увидеть оценки, без этих помощников учеба в тот непростой для всех момент была бы значительно сложнее", - подметила Воронцова.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В период дистанта в столице запустили сервис "Учитель на замену", позволяющий быстро находить замену для педагогов, которые находятся на больничном или ведут занятия удаленно. Студентка 4 курса филологического факультета МПГУ Наталия Чернова участвовала в проекте, вела уроки в школе №158. "Благодаря проекту "Учитель на замену" я многому научилась в плане организации учебного процесса и утвердилась в желании развиваться дальше в преподавательской сфере",- рассказала она "РГ". Сейчас она продолжает преподавать русский язык и литературу в шестых и восьмых классах, использует наработки, сделанные на дистанте. "Каждый день я стремлюсь открывать для ребят что-то увлекательное, вести их в мир знаний", - добавила студентка.

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