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30.03.2021 17:10
Рубрика: Происшествия

Экс-полковник Дмитрий Захарченко не признал вину в миллиардной взятке

Текст: Иван Егоров
Во вторник, 30 марта, в Пресненском суде Москвы начались слушания по существу нового дела о взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. На скамье подсудимых кроме Захарченко, которого обвиняют в особо крупном взяточничестве в 1,4 миллиарда рублей, еще три фигуранта. Это адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в даче взяток и посредничестве во взяточничестве.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ РИА Новости

В начале заседания экс-полковник Захарченко, для которого это уже второй процесс, заявил, что ему не понятна суть обвинения и вину он не признает. По его мнению, не ясно, какие конкретно действия он совершил, а также отсутствует предмет взятки и счета, на которых бы могли храниться эти деньги.

Фото: iStock
В генпрокуратуре сообщили о росте взяточничества в России в 2021 году

После этого в процессе был объявлен перерыв до 8 апреля - для вызова свидетелей по делу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, где утверждали обвинительное заключение, расследованием установлено, что Захарченко в 2007 - 2016 годах систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Все они контролировали множество фирм, которые не вели реальной предпринимательской деятельности - через них проводились незаконные банковские операции. По данным следствия, Захарченко оказывал им общее покровительство и прикрытие от правоохранительных и контролирующих органов.

Как отметили в Генпрокуратуре, всего за время "покровительства" Дмитрий Захарченко получил от теневых банкиров взяток на 1,4 миллиарда рублей. Полковник стал широко известен после того, как в 2016 году у него в квартире обнаружили склад рублей и валюты на общую сумму в 8 миллиардов рублей. В 2019 году его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 миллионов рублей. Также его лишили звания полковника и госнаград.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко

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