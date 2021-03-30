Экс-полковник Дмитрий Захарченко не признал вину в миллиардной взятке

Во вторник, 30 марта, в Пресненском суде Москвы начались слушания по существу нового дела о взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. На скамье подсудимых кроме Захарченко, которого обвиняют в особо крупном взяточничестве в 1,4 миллиарда рублей, еще три фигуранта. Это адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в даче взяток и посредничестве во взяточничестве.

В начале заседания экс-полковник Захарченко, для которого это уже второй процесс, заявил, что ему не понятна суть обвинения и вину он не признает. По его мнению, не ясно, какие конкретно действия он совершил, а также отсутствует предмет взятки и счета, на которых бы могли храниться эти деньги.

После этого в процессе был объявлен перерыв до 8 апреля - для вызова свидетелей по делу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, где утверждали обвинительное заключение, расследованием установлено, что Захарченко в 2007 - 2016 годах систематически получал взятки от организованной группы в составе Маркелова, Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Все они контролировали множество фирм, которые не вели реальной предпринимательской деятельности - через них проводились незаконные банковские операции. По данным следствия, Захарченко оказывал им общее покровительство и прикрытие от правоохранительных и контролирующих органов.

Как отметили в Генпрокуратуре, всего за время "покровительства" Дмитрий Захарченко получил от теневых банкиров взяток на 1,4 миллиарда рублей. Полковник стал широко известен после того, как в 2016 году у него в квартире обнаружили склад рублей и валюты на общую сумму в 8 миллиардов рублей. В 2019 году его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 миллионов рублей. Также его лишили звания полковника и госнаград.