Вековой символ продуктового изобилия Москвы - "Елисеевский" гастроном на Тверской - опустел: винный отдел приказал долго жить, провизия с полок практически исчезла, как и сами покупатели. Говорят, такого и в годы Великой Отечественной войны не было.

Гроздья винограда на потолке

Единственное, что напоминает о славе "Елисеевского", - интерьеры. Такие же богатые, как и в далеком 1901 году, когда магазин основал купец Григорий Елисеев. По тем временам открытие гастронома было событием неслыханным, потому что это оказался абсолютно новый формат торговли. Под высоченными сводами, люстрами с аристократическим лоском чего только не делали: жарили кофе, продавали деликатесы со всего мира, разливали дивное вино. Именно здесь придумали выкладывать товар "пирамидками", создавая ощущение изобилия. Хотя старому "Елисеевскому" иллюзии не особенно-то были нужны. У Елисеева и его последователей, как бы сейчас сказали, был мерчендайзерский талант. Дам сюда, например, заманивали восхитительным пирожным собственного производства под названием "пти-фур". Кавалеры, натурально, были вынуждены покупать вкуснятину. Анчоусы, трюфели - всем этим тоже торговали бездефицитно.

Собственно, проблемы у "Елисеевского" были только в первые годы после революции. Даже в начале сороковых магазин снабжал партийную номенклатуру, а в последние годы войны тут расположился единственный в стране коммерческий отдел, где можно было купить товары за наличные. Это при том, что везде отоваривали лишь карточки. Цены были невероятно высоки, но спрос все равно существовал. И девяностые гастроном тоже пережил. С 2005 года им управляет торговая компания "Алые паруса". В начале 2000-х у нее была продуктовая сеть в Москве, но теперь от нее остался, по сути, лишь "Елисеевский". Да и тот - на грани. Это заметно еще со входа. Раньше магазин работал круглосуточно, а теперь висит бумажное "уточнение": открыты с 8 до 22.00.

"С ума сойти, даже эхо слышно", - удивляются покупатели. Действительно, громкий голос тут отражается уже ото всего: товаров-то, по сути, и нет. "А вот это и есть наш "Елисеевский", - рассказывает иногородней подруге москвичка, с которой мы вместе ехали по Тверской в автобусе М10. - Но вообще, что-то странное… В ноябре еще заходила - все было нормально. А сейчас что происходит?" И только эхо в ответ. Потому что продавцы на вопрос о возможном закрытии не отвечают. Как, впрочем, и немногочисленная охрана. Собственно, что здесь сторожить? Русские сувенирные матрешки на полках и яйца в холодильнике, соленья, которых больше в самом затрапезном магазинишке у дома. Единственный отдел, который здесь более-менее работает, - кулинарный. "А ведь когда-то тут и гусей запеченных с черносливом продавали", - вспоминают жители центра.

В соседней вареничной посетителей сейчас гораздо больше, чем в легендарном "Елисее"

Упадок ассортимента привел к оттоку посетителей. В соседней вареничной их гораздо больше, чем в гастрономе-легенде. О том, что Елисеевский "уже не тот", говорят многие в соцсетях. Слухи о его возможном закрытии появлялись еще в конце прошлого года, но власти Москвы тогда официально заявляли: договор аренды здания заключен до 2035 года, и никто его пока не расторгает. Но "Елисеевскому" от этого едва ли легче. Магазин словно выпал из исторического контекста и, судя по отзывам в Сети, так и не нашел своего места в пестром гастрономическом мире Москвы. Хочешь поесть эксклюзивного? Так в Москве полно этнических ресторанов на любые вкусы, да еще и с доставкой. Желаете разных кухонь в одном месте? Добро пожаловать в фудхолл. А что такого, что можно купить только в "Елисеевском"? Нет пока ответа на этот вопрос.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Историю - в архив?

Впрочем, молодые люди тревогу пожилых москвичей по поводу судьбы "Елисея" - так в городе называют его по привычке - не разделяют. "Не понимаю, в чем проблема? - слышали не раз корреспонденты "РГ". - Ну, был магазин, а теперь закрывается. В чем проблема-то? Мало ли их банкротится в Москве? Одни приходят - другие уходят. Рынок! Главное, и без "Елисеевского" продуктов везде полно!"

"Елисеевский гастроном" в Москве - единственный магазин, который устоял при смене всех эпох. И только конкуренцию после пандемии может не пережить

Наверное, можно рассуждать и так, если бы речь шла о каком-то безымянном магазинчике у дома или даже ТЦ у МКАД. Но "Елисеевский гастроном" даже не один из, в Москве он - единственный, который устоял при смене всех эпох. Создан при царе. Не посмели поднять на него руку даже большевики, разрушившие в столице тысячи храмов. Его прилавки были полны товаром и в 80-е, в пору тотального дефицита в стране, что обернулось для директора "Елисеевского" Юрия Соколова тогда громко нашумевшим уголовным делом и расстрелом по приговору суда. Пройдет еще меньше десяти лет и гастроном по программе приватизации акционируют, он снова приобретет собственника в лице ЗАО "Елисеевский магазин", который и наймет для работы в нем нынешнюю управляющую компанию "Алые паруса"…

Многие эксперты считают, что "Елисеевский" не смог восстановиться после кризиса 2014 года. А тут еще добавилась пандемия, и товарооборот резко упал. Москвичи в прошлом году большей частью сидели по домам. Плюс не приехали в город пять миллионов иностранных туристов, для многих из которых посещение знаменитого гастронома - обязательный пункт в экскурсионной программе. К тому же произошло очередное падение рубля и сложнее стало с закупкой тех самых деликатесов, которыми и был знаменит во все времена этот магазин. Но другие-то торговые сети работают и в таких условиях! Взять, например, "Азбуку вкуса" из того же элитного сегмента. На ее прилавках и сейчас рыба-меч из Индийского океана - не редкость, полно копченых, вареных окороков, индеек, колбас с чесноком, фисташками и перцем своих, российских производителей, какими в "Елисее" в начале века восхищался Владимир Гиляровский. Судя по тому, как бойко там идет торговля, состоятельных людей в Москве меньше не стало. Так что же не так с "Елисеевским"?

Может быть, правы молодые люди, утверждая: это просто рынок? Не выдержала управляющая компания конкуренции, значит, пришло время уступить место другой. Найти такую - дело собственника. Часть площадей магазина в здании - объекте культурного наследия, принадлежит ему, а часть - Москве, у которой он и арендует их по договору до 2035 года. Причем сданы эти помещения именно под торговлю. Значит, по крайней мере, можно не волноваться за то, что завтра москвичи могут увидеть в бывших торговых залах очередной офис или, скажем, бутик-отель. А вот останется ли магазин продовольственным, вопрос. Попытка перепрофилировать его под продажу одежды и обуви однажды уже предпринималась в 2003 году. Но тогда правительство Москвы ее пресекло, чтобы не оставить жителей центра, по сути, без последнего места торговли продуктами у дома. Сейчас на запрос о судьбе "Елисеевского магазина" "Российская газета" получила из мэрии такой ответ: "Департамент городского имущества не участвует в операционной деятельности предпринимателей, работающих в помещении гастронома". Но напомним: решается судьба не просто магазина, а витрины Москвы и даже всей России. Поэтому хочется все-таки верить, что городские власти не допустят ее потери. Как не допустили несколько лет назад утраты ВДНХ, вернув главной выставке страны не только роль любимого места отдыха москвичей, но и ее историческое название.

А еще не так давно московский "Елисей" был витриной всей страны. Консервы, мясные и рыбные деликатесы, фирменные кондитерские изделия - такого разнообразия не было ни в одном гастрономе. Директор "Елисеевского" де-факто считался одним из самых важных людей в советской властной номенклатуре. Фото: ТАСС

Официально

А что сейчас думают о судьбе Елисеевского гастронома столичные власти? В ответ на этот запрос "Российская газета" получила ответ департамента городского имущества. В нем говорится:

- Помещения исторического магазина-гастронома "Елисеевский" по адресу: улица Тверская, д. 14, контролирует ООО "Елисеевский магазин". Так, часть помещений принадлежит этой компании на правах собственности, а другие ООО "Елисеевский магазин" арендует у города под цели торговли. Соответствующий договор аренды с компанией действует до 2035 года. Обращений от контрагента о прекращении договора аренды в ДГИ не поступало.

Стоит также отметить, что Департамент городского имущества не участвует в операционной деятельности предпринимателей, работающих в помещении гастронома.

Бакалейный отдел был гордостью "Елисея". Тут вам не какие-нибудь кильки или бычки в томате: даже в эпоху дефицита в ассортименте были омары, сардины и прочие деликатесы. А еще здесь же продавался элитный кофе - фирменной "елисеевской" обжарки. Фото: gettyimages

Мнение экспертов

Игорь Березин, президент НП "Гильдия маркетологов":

- За свою 120-летнюю историю "Елисеевский" переживал несколько взлетов и падений. Самое ощутимое - после распада СССР. "Фишкой" гастронома всегда были эксклюзивные продукты. Иногда их "выкидывали" на прилавки, за ними приходилось ездить, их приходилось доставать. И все знали, что за дефицитным товаром нужно ехать в гастроном на Лубянку либо в "Елисей". Но вот дефицит исчез, и "Елисеевский" потерял свою нишу. Впоследствии управляющая компания вернула ему былую славу, но времена снова изменились. То, что раньше было преимуществом "Елисея", стало его недостатком. В центре сейчас дефицит парковок, даже на такси к магазину подъехать затруднительно. Да и зачем уже ехать? Во время пандемии дистанционные сервисы покупки и доставки настолько развились, что у потребителя нет необходимости ехать в центр за деликатесами. Все можно заказать в пару кликов. Поэтому "Елисеевский" нужно приспосабливать под новые условия. Например, подумать об открытии авторского ресторана или гастромаркета.

Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank:

- "Елисеевский" с его историей и расположением - важная туристическая точка на карте Москвы. Наиболее актуальным мне кажется организация здесь другого знакового проекта, например формата "Гастронома №1", как в ГУМе, например, ресторана или флагманского магазина одной из федеральных или международных сетей.

Максим Тищенко, исполнительный директор VSK group:

- Происходящее с "Елисеевским" мне представляется закономерным явлением. Его позиции крепкого узнаваемого бренда сильны только у старшего поколения и у туристов. Более молодую и платежеспособную аудиторию магазин привлечь так и не смог. Реалии рынка таковы, что даже очень мощный бренд нужно продвигать. Очевидно, что в случае с "Елисеевским" в полной мере это выполнить не удалось. Настало время серьезно переформатировать "Елисей".

В то же время

Марципановый рай

В Петербурге "Елисеевский" магазин ("Магазин купцов Елисеевых", в советское время именовавшийся "Гастроном № 1 "Центральный") расположен на Невском проспекте. Свою историю он ведет с 1903 года. В наши дни открылся после реставрации девять лет назад. Интерьер восстановлен в первоначальном виде. Здание строилось в 1902-1903 годы и уже тогда привлекло внимание горожан архитектурой и отделкой. Считали его роскошным, как и магазин, в нем расположенный. И поныне здесь можно увидеть, например, необычные лампы, сделанные в виде цветов ландышей. Прилавки в магазине - тоже родные. Единственное новшество - обустройство в центре зала кофешопа, расположившегося вокруг большой пальмы. В советское время магазин был очень популярен. Да, были очереди, но поскольку этот гастроном снабжался лучше, чем другие торговые точки, в нем можно было приобрести и продукты, редко встречающиеся на полках менее статусных магазинов.

Елисеевский остается и сейчас востребованным магазином, несмотря на то, что ценник не стоит и сравнивать с бюджетными точками. Это именно роскошный магазин, предлагающий качественные, красивые (а некоторые - эксклюзивные), но отнюдь не бюджетные товары. Но сам процесс покупки отличных продуктов в столь статусном и красивом месте - это уже положительные эмоции. Магазин предлагает много деликатесов - рыбных, мясных. Скажем, колбаса из оленины - нескольких сортов. Много сыров, интересных и полезных сладостей, в том числе восточные сладости, мармелад, марципан. О марципане нужно сказать особо. Нигде в городе вы не увидите такого "фруктово-марципанного" отдела. Причем марципан не только в виде клубники, инжира и прочих фруктов, но даже в виде белого гриба и кукурузы. Елисеевский славится и собственным кондитерским производством. Причем торты и пирожные изысканные. Как и посуда в кафе. Так что выпить здесь чашечку кофе с пирожным для некоторых горожан стало традицией. Сюда часто заходят туристы. Причем "Елисеевский" предлагает тематическую экскурсию, посвященную северному модерну, включающую обед по старинным рецептам в одном из ресторанов магазина. Туристы и горожане любят фотографироваться на фоне витрин магазина. Витрин, в которых живут механические куклы - персонажи из балета "Щелкунчик" (автор кукол - Михаил Шемякин). По имеющейся информации, петербургский Елисеевский продолжает работу, закрытие ему не угрожает. Как "РГ" пояснили в КГИОПе города, здание входит в перечень объектов недвижимого имущества, назначение которых представляет ценность для жителей Петербурга, и рекомендуется к сохранению.

Подготовила Татьяна Тюменева