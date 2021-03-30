Многолетняя резонансная история с застройкой курского села Кукуевка подходит к концу. Построившие коттеджи в охранной зоне заповедника имени Алехина куряне больше десятилетия не могли их узаконить. Некоторые семьи жили в новых домах без права собственности на них, а значит, и без регистрации. Теперь проблема решена. "РГ" рассказывает, как именно.

На птичьих правах

Жилой массив между окраиной Курска и заповедником имени Алехина привлекает внимание еще на подъезде к нему. Архитекторы, которые проектировали эти коттеджи, наверное, могли бы устроить выставку своих работ прямо здесь: причудливые балконы, нестандартные окна, крыши интересной формы привлекают внимание. К тому же сразу становится понятно: жильцы этих коттеджей строили их для себя. Скорее всего, контролировали все: от кладки кирпича до плитки во дворах. Названия для переулков тоже соответствуют этому сельскому пейзажу: так, въезжаешь в массив по первому Рублевскому переулку.

- Теперь бы пожить здесь спокойно! - восклицают жители, которые в предвкушении встречи с высокопоставленными чиновниками собираются у стенда с картами Кукуевки.

Их можно понять. Первые годы после их заселения были омрачены длительным скандалом. Его история уходит в далекое прошлое, когда земля рядом с заповедником была поделена на участки и распродавалась в хаотичном порядке. Планировался ли здесь жилой массив, инженерная и социальная инфраструктура для него, сейчас уже никто не говорит.

- Мы купили землю, решили строиться, а потом заповедник не дал разрешения на хозяйственную деятельность, - поясняют свою историю кукуевцы.

Все дело в том, что изначально охранная зона заповедника не была зафиксирована документально. А когда это исправили, оказалось, что коттеджи расположились совсем неподалеку от уникальной природной территории и руководство заповедника перестало согласовывать хозяйственную деятельность своим активным соседям.

В результате все покупатели земельных участков оказались в разном правовом статусе. Одни владели наделом, предназначенным для индивидуального жилищного строительства, получили разрешение на возведение дома, поэтому строили потихоньку и не печалились. Другие заложили фундамент без всякого на то позволения, успели возвести дом и только потом поняли: узаконить его сложнее, чем построить. Третьи нетерпеливо ждали, когда разрешится ситуация, ничего не строили и старались решить жилищный вопрос по-другому.

"Одно окно" в будущее

Однако все они весьма активно привлекали внимание к проблеме Кукуевки. С высоты птичьего полета прошлым летом можно было наблюдать за тем, как растет картошка на поле, высаженная особенным геоглифом - названием села с интересной историей.

Научно-технический совет заповедника рассмотрит заявление о ведении хозяйственной деятельности от каждого, кто хочет жить на этой замле

- А что нам было делать? - спрашивают теперь кукуевцы. - Все строились, вкладывали свои деньги. Некоторые вообще материнского капитала лишились.

И что же теперь - снести дома?

Ответы на эти вопросы прозвучали на встрече жителей Кукуевки с главой Минприроды РФ Александром Козловым и курским губернатором Романом Старовойтом. Прямо на перекрестке десятки будущих обладателей права собственности на построенные дома обступили чиновников, внимали каждому слову.

Александр Козлов заверил жителей, что проблема будет решена. Для этого научно-технический совет заповедника рассмотрит заявление о ведении хозяйственной деятельности от каждого, кто хочет законно жить и строиться на этой земле. Если заключение будет положительным, люди могут собирать документы и идти в Росреестр.

Роман Старовойт добавил, что все будет организовано по принципу "одного окна".

- Это необходимо, чтобы процесс не затянулся, - пояснил он. - В здании администрации Новопоселеновского сельсовета сотрудники комитета природных ресурсов Курской области начнут принимать и обрабатывать документы. Финальное согласование - за научно-техническим советом заповедника, заседания которого будут проходить раз в неделю.

Сопровождение бумажной работы чиновники региональной администрации возьмут на себя, и уже понятно, что объемы будут большими. Предстоит принять свыше полутора тысяч заявлений.

- А если заповедник не будет согласовывать? - начали спрашивать кукуевцы.

Александр Козлов подчеркнул: на месте останется работать сотрудник департамента природных ресурсов федерального министерства, и, если возникнут проблемы, для их решения могут сменить руководство заповедника. Министр отметил, что специально назначенный для этого человек в таком случае не допустит проволочек.

- Мы с вами по этому маршруту и шли, - добавил Роман Старовойт с уверенностью в том, что сбоев случиться не должно. Он напомнил, что владельцы 24 домов уже успешно прошли процесс согласования, как и хозяева шести участков, на которых еще ничего не построено. Об этом всем сообщили еще неделю назад. И все же без вопросов не обошлось.

- А вот если у меня такая ситуация: так вышло, что мы построились, не получив разрешения, - обратилась одна из жительниц села к министру. - Я как-то не сориентировалась... И вот дом уже стоит... Как быть?

Толпа притихла: таких, как эта женщина, среди участников встречи было достаточно. И теперь их ждут штрафы - каждый заплатит по три тысячи рублей.

Первые штрафники уже есть - среди тех, кто согласовал коттеджи.

Право на инфраструктуру

После радостных новостей о процедуре получения документа чиновников все равно засыпали вопросами о дальнейшей судьбе микрорайона. Как оказалось, о части инженерных коммуникаций жители нового села уже позаботились самостоятельно. Острейшая проблема - дороги, а точнее - их полное отсутствие.

Встреча шла на посыпанном отфрезерованным асфальтом перекрестке. Женщины морщились: каблуки проваливались в рыхлое покрытие. Роман Старовойт неприятно удивил собравшихся - пока построить здесь полноценную транспортную инфраструктуру не получится.

- Те участки земли, по которым проходят дороги, находятся в частной собственности, - сказал он. - Кроме того, сейчас они еще и под арестом. Эту ситуацию мы тоже прорабатываем.

Пока же, по его словам, отфрезерованные остатки асфальта из областного центра решили направлять сюда, чтобы отсыпать дороги между жилыми коттеджами.

Помимо асфальта кукуевцы просят построить детский сад и школу. Первое учреждение региональные власти уже запланировали и даже обозначили на карте перспективного развития этого жилого микрорайона. С отдельной школой решили повременить: совсем рядом учебное заведение есть, его только модернизируют, а в Кукуевку пустят школьный автобус.