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30.03.2021 11:15

Что на столе?

Текст: Константин Бабкин (Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 66(8417)
У нас повышаются налоги и акцизы, тарифы на электроэнергию и на провоз грузов по системе "Платон". Все это ведет к росту себестоимости продовольствия и снижению конкурентоспособности сельского хозяйства. Экспортные пошлины и квоты подавляют несырьевое производство, но потенциал по улучшению ситуации очень велик.

Ограничение экспорта и цен на продукты уже не раз в истории нашей страны затормаживало развитие села. Допустим, сейчас аграриям надо модернизировать и наращивать парк сельхозтехники. Ее производители в России нацелены на увеличение производства машин, но боятся инвестировать в это, набирать сотрудников. Потому что не знают, что будет через полгода.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Если мы хотим нарастить выпуск продовольствия, то надо не ограничивать сбыт, а расширять его. Посмотрим на мировые рынки. Крупнейший импортер продовольствия - Китай. Он ввозит его на 130 миллиардов долларов в год (это статистика за 2018-й, сейчас цифра явно больше). Россия производит продовольствия на 86 миллиардов долларов в год. Если мы удвоим, даже утроим этот объем и наладим доверительные торговые отношения с Китаем, то сможем продать туда все: молоко, зерно, муку, сою, рапс, свинину... Но сегодня доля России в структуре китайского импорта - 1,6 процента. Мы действуем непоследовательно: то стимулируем экспорт продовольствия, то ограничиваем. Китайцы ориентировались на США и Канаду, теперь переключились на Южную Америку. В результате Бразилия активно развивается, ее фермеры богатеют. Там рынок комбайнов больше, чем во всей Северной Америке! Активно покупают продовольствие Египет и Индонезия. Нужны усилия, чтобы открыть эти рынки нашим аграриям.

Производители качественной продукции попадают в условия неравной конкуренции

Еще один аспект продовольственной проблемы - либерализация стандартов качества. Уже необязательно делать колбасу на 90 процентов из мяса. Те, кто производит качественное продовольствие, попадают в условия неравной конкуренции. Сбыт сужается, подавляется экономическая активность населения, от этого падают доходы. То есть государство смягчает стандарты, чтобы повысить ценовую доступность продуктов, - а в конечном итоге эти продукты людям все труднее купить.

Фото: Виктор Драчев/ ТАСС
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Надо заботиться о малоимущих не снижением оптовых цен на продовольствие, а адресной помощью. Введя карточки на социально значимые товары, мы поддержали бы именно нуждающихся граждан, а не рассыпали веером дешевые и некачественные продукты для всех - в том числе тех, кому низкая цена не так важна. Допустим, можно выделить карточки на две тысячи рублей в месяц. Эта система адресной помощи потребует около 200 миллиардов рублей в год и в то же время обеспечит прирост налоговых поступлений в сумме 500 миллиардов.

И конечно, стабилизировать ситуацию должна политика, нацеленная на сбалансированное развитие регионов. Пока же, как показывает наш анализ, те скудные субсидии, которые сегодня предоставляют крестьянам, распределяются крайне неравномерно. Мы взяли данные по четырем областям: Рязанской, Тверской, Ярославской и Курской. В каждой из них трем крупнейшим агрохолдингам достается более 80, а где-то и 98 процентов субсидий. Господдержку надо сделать равнодоступной - вне зависимости от размеров хозяйства, формы собственности и близости к начальству.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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