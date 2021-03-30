Каждая шестая семья хотела бы стать многодетной

Четверть мужчин и женщин планируют семью с одним ребенком, а каждая шестая готова воспитывать троих и больше детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 30 марта.

"Данные опросов показывают, что семей, которые готовы завести троих и более детей, насчитывается около 17%, то есть каждая шестая. Причем число мужчин и женщин, мечтающих иметь многодетную семью, примерно одинаковое - 27% и 26%", - сказала она, выступая на совещании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова отметила, что более 3% женщин и 4% мужчин не планируют иметь детей вовсе.