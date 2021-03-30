Кошка и собака - слишком банально. Видимо, так думают москвичи, когда решаются завести дома енота, обезьяну или змею. Со временем живая "игрушка", требующая ухода и внимания, надоедает и оказывается на улице. Везет тем из несчастных животных, которых добрые люди подберут и отправят в центр реабилитации.

Отпусти меня

Найденных в Москве диких животных выхаживают в центре реабилитации, расположенном недалеко от Яхромы. Сейчас там больше 500 постояльцев - от черепах и уток до обезьян и львов. Новичков осматривает ветеринар и отправляет в карантин, который длится месяц. Если с животным все в порядке, его могут забрать, например, в зоопарк или выпустить на волю. "Когда подрастают хищные птицы и утки, мы их обычно отпускаем, - рассказал "РГ" начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. - Как-то выпускали и енотовидную собаку. Но хищного зверя в принципе сложнее адаптировать к дикой природе. Если людей он все еще побаивается, огрызается и кусается, значит, шанс выжить за пределами нашего центра у него есть. А если к человеку идет без страха, то все бесполезно: выйдет в ближайшую деревню, а там либо охотники застрелят либо собаки загрызут". Многие животные тут и остаются, особенно травмированные и экзотические.

Животных сюда часто привозят после рейдов по зоомагазинам и контактным зоопаркам. Бывает, силовики накрывают контрабанду. Однажды после такой спецоперации разом приехали аж 600 попугаев! Отказываются от экзотов и сами хозяева. Частенько сообщают о брошенных или сбежавших животных случайные прохожие. По словам Бурмистрова, каждый сезон в Москве горожане стабильно находят 15-20 змей. Как правило, они уползают в соседские квартиры, "всплывают" в подъездах и на детских площадках. Иногда люди привозят найденышей сами. "Звонок. Нашли галку без крыла. И вот уже ночью ребята на джипе привозят раненую птицу, - вспоминает Бурмистров. - А как-то позвонили и сообщили, что везут то ли волчонка, то ли собачонку. Оказался волчонок".

- Если лев чихнет, не пугайтесь! Он добрый! - приглашает Сергей Бурмистров подойти ближе к вольеру.

- Ого, а выглядит совсем недобрым! - отвечаю, окидывая взглядом эту махину.

- Он добрый! Правда, может играючи прижать, это все-таки хищник. Но не со зла.

- Какая грива! Прямо как в заставке к фильмам 20th Century Fox.

- Да! А посмотрите, какие у него глаза хорошие! И взгляд любопытный!

Эти комплименты льву Боне. Он попал сюда из контактного зоопарка. Содержится в просторном вольере. Чтобы не выломал клетку, "потолок" в его "квартире" пришлось приподнять. Хотя при желании, учитывая его силу, он может выбраться на раз-два. Но зачем? Его тут лелеют и кормят. "Боня, как все коты, три часа бодрствует, остальное время спит", - говорит Бурмистров. По соседству живет львица. У нее врожденная травма одной из лап. "Сделали операцию, вставили титановые штифты, но она на лапу почти не встает, - рассказал Бурмистров. - Она бы не выжила в природе, а в цирке и зоопарке ее, наверное, усыпили бы". Содержание одного льва обходится в среднем от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Это только питание! Ему ведь нужно мясо. Для сравнения на медведя, а у него рацион попроще, тратится 30 тысяч рублей.

Еще один постоялец из семейства кошачьих - шестимесячный бенгальский тигренок. Его пытались перепродать нечистые на руку люди. Поступил с россыпью болячек. Первое время малыш все время кричал - был напуган да и не хватало мамы. "Со временем потихоньку ожил, появился взгляд любопытного хищника, - объяснил Бурмистров. - Поскольку моральное самочувствие тоже важно, наши сотрудники с ним постоянно играли и общались". Теперь это действительно тигренок, а не киска. Хотя когти выпускать пока не научился.

Обезьянье царство

Приближается время обеда. У входа в вольер на столе призывно стоят тарелки с нарезанными фруктами и овощами. Успеваю высмотреть бананы, дыню, авокадо... Питаются этим обезьяны. Кормят их трижды в день. Хищники, кстати, едят один раз. Но у них пища тяжелая. Потому иногда для больших зверей разгрузочные дни устраивают. Ну ладно, вернемся к нашим обезьянам. В вольере как в джунглях - крики, визги! Все разных пород, цветов, размеров. Настоящее обезьянье царство! Нас предупредили, что нужно быть начеку. И правда, вот одна дама пытается выхватить телефон, другой экземпляр - дергает за рюкзак. Третий так и норовит схватить за руку или ногу. А вот обезьяна носится по клетке так, что, кажется, вот-вот ее выломает. А вот спокойный как стена, совсем непохожий на своих собратьев, Василий Васильевич. Умудренный опытом. Увы, иногда все же дерется со своим соседом. Но свою "профессорскую степень" из-за своих редких проделок не теряет.

В последнее время часто отдают экзотических попугаев. Встречаются и еноты. "Еще пять лет назад их у нас не было вообще. Потом пошла мода, - рассказал Бурмистров. - Пока маленькие, они прикольные, но когда вырастают, начинаются сложности".

Кстати

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