Маркетологи изучили цены на дешевые продукты в регионах ЦФО

Трехразовое питание на дому обойдется среднему жителю Центральной России в 300 рублей в день. Себестоимость стандартных блюд изучили в рамках очередной волны некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой". "РГ" выяснила, как изменились цены на продукты.

Мониторинг провели в марте маркетологи из сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф". Они обошли магазины федеральных и местных торговых сетей в 38 регионах страны и записали цены на три десятка базовых продуктов. Выбирали самые дешевые варианты в минимальной фасовке, не пересчитывая цену на килограмм.

Проект, напомним, идет почти год. Поначалу замеры делали каждый месяц, потом перешли на ежеквартальный график. Состав корзины всегда один: это ингредиенты для условного рациона, составленного с учетом суточной потребности человека в питательных веществах. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

С начала января набор продуктов вырос в цене почти во всех регионах, и только в четырех из них наблюдалось небольшое снижение. Итого "Пюрешка" на месяц сегодня стоит чуть более 2400 рублей - это на 6,4 процента выше предновогоднего показателя. В Москве и Воронеже корзина подорожала на восемь процентов, в Липецке - на 11.

Самым затратным суточный рацион оказался в Якутске (504 рубля), самым бюджетным - в Ульяновске (270). В Москве прокормиться по меню "Пюрешки" можно на 370 рублей в сутки. Это сопоставимо с расходами в Иркутске и Улан-Удэ, Пскове и Калининграде.

Москвичам на покупку условного набора продуктов нужно отложить 7.5 процента средней зарплаты, жителям Воронежа, Белгорода и Липецка - 20

Жителям Черноземья на еду достаточно иметь 300-310 рублей в день. В сентябре этой - и даже меньшей - суммы хватило бы на покупку продуктов в абсолютном большинстве городов - участников проекта. В декабре столь низкими ценами могла похвастать лишь половина из них. Сейчас - каждый шестой. Планка расходов поднимается в том числе и за счет того, что из ассортимента торговых сетей уходят самые дешевые варианты базовых продуктов, пояснили организаторы мониторинга.

Стоит отметить, что их методика не учитывает акции производителей и ритейлеров. В марте маркетологи отдельно высчитали экономию с дисконтной картой. Набор продуктов со скидками оказался в среднем на 7,6 процента дешевле обычного.

В четырех из пяти городов стоимость "Пюрешки" превысила 80 процентов от прожиточного минимума на день. Перед Новым годом таких было две трети. В Липецке и Белгороде продукты съели 89 процентов минимума, в Воронеже - 93, в Москве - 55.

"По данным Росстата, в декабре 2020 года был отмечен взрывной рост заработной платы. Поэтому доля расходов на условный суточный рацион в структуре среднедневного заработка жителей большинства регионов заметно уменьшилась. Так, в отличие от декабря, не отмечено ни одного региона с долей "Пюрешки" более 30 процентов от размера номинальной начисленной зарплаты (в пересчете на день). В декабре таких городов было четыре", - говорится в исследовании.

Москвичам на покупку условного набора продуктов нужно отложить 7,5 процента средней зарплаты, петербуржцам - 10. Жителям Воронежа, Белгорода и Липецка - 20.

Сегодня обсуждают продление сроков заморозки цен на сахар и растительное масло, а также повышение экспортных пошлин на востребованные категории сельскохозяйственной продукции. Мотивация - поддержать потребителя в трудный период. Однако выбранная тактика при определенных обстоятельствах может ударить по производителям продовольствия и подорвать развитие аграрного сектора, полагают эксперты.

- Прошлый год был самым урожайным за последние лет 20. Введены пошлины на экспорт. Сейчас это 4,5 тысячи рублей за тонну пшеницы, обещают поднять до пяти-шести. В Черноземье урожайность зерновых - 50 центнеров с гектара. Арифметика простая. С каждого гектара пошлина снимает до 30 тысяч рублей. Но у нас вся рентабельность сельского хозяйства - 30 тысяч рублей с гектара... Разве в таких условиях кто-то купит новую технику? Увеличит зарплаты? Не думаю, - высказался на недавнем заседании в Торгово-промышленной палате председатель совета директоров ОАО "Верхнехавский элеватор" (Воронежская область) Антон Пермяков. - Мы подсчитали: до 1 июня из отрасли таким путем изымут 200-220 миллиардов рублей - якобы на помощь нуждающимся домохозяйствам. Давайте посмотрим, какую помощь они получат. Мы знаем, к какому снижению розничных цен должны привести экспортные пошлины. Годовое потребление сахара, масла и хлеба в РФ тоже известно. Если исходить из этих цифр, получается, что мы поможем бедной семье максимум на 50 рублей в месяц. Это 600 рублей в год. То есть сельское хозяйство недополучит 220 миллиардов, чтобы людям попытались помочь на 12 миллиардов. Я уже не говорю о том, что еще ни разу от снижения цен на зерно хлеб не дешевел...

Но самое опасное, по мнению Пермякова, другое - то, что аварийные меры могут стать постоянными. Для бизнеса это означает, что наращивать инвестиции в сельское хозяйство будет не просто сложно, а невыгодно.

- При непрогнозируемом поведении регулятора говорить о развитии и увеличении производства не приходится. Ну кто пойдет осваивать миллионы пустующих гектаров в Забайкалье, если мы ограничиваем прибыль от торговли соей с Китаем! Что такое несырьевой сектор? Это прежде всего умные люди. Это много научной, интеллектуальной, творческой работы. Для нее нужна стабильность. В нашей отрасли нет возможности окупить вложения за год. По моему опыту (выращивание зерновых и свиноводство. - "РГ"), нужно не менее 10 лет. А мы сейчас как будто хотим получить молоко без коровы: увеличить зарплаты на селе и парк сельхозтехники, уменьшая рентабельность производства, - заключил предприниматель.

Продовольственные компании пытаются доказать, что удорожание продуктов имеет объективную подоплеку. Так, на цене колбасных изделий сказываются колебания курса валюты, рост цен на зерно и корма, пояснила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина:

- Стоимость сырья увеличилась на 15-20 процентов. Вдобавок из-за напряженной эпизоотической ситуации целые комплексы по разведению животных и птицы оказались под угрозой. В краткосрочной перспективе ждать серьезного понижения цен на мясное сырье в мире не приходится. А рост издержек производителей неизбежно влияет на цены в магазинах. Да, доходы населения снижаются. Ответственный бизнес понимает, что снижать себестоимость продуктов питания и розничные цены невозможно за счет потери качества. Однако потенциал снижения себестоимости за счет урезания расходов практически исчерпан. И мы видим, что в соотношении "цена - качество" основным критерием начинает выступать платежеспособный спрос.

Комментарий

Юлия Оглоблина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий:

- В начале февраля мы определили стоимость годового набора продуктов на одного человека, взяв рациональные нормы потребления и цены с сайтов крупных торговых сетей. Сумма для Москвы - 95627 рублей. Доля сахара и подсолнечного масла - два процента. Меньше нужно только на соль. Зато около половины расходов приходится на мясные и молочные продукты. Недавно мясопереработчики попросили торговые сети повысить закупочные цены на 10-15 процентов. А их коллеги подсчитали, что себестоимость производства молока в 2020-м выросла на 18 процентов.

В Госдуме обсуждают инициативу о регулировании цен. Но есть опасения, что в результате ритейлеры переложат свои издержки на переработчиков и аграриев, а те будут вынуждены включить эти расходы в себестоимость. Особенно пострадают магазины, и так работающие с небольшой наценкой, - например, в отдаленных селах.

Себестоимость продуктов во многом определяют тарифы на топливо и электроэнергию. Для аграриев они высоки и растут быстрее, чем цены на сельхозпродукцию. Регулируя рынок энергоресурсов, можно серьезно влиять на цены по многим группам товаров.

Но главное - обеспечить доступность продуктов первой необходимости. Госрегулирование может послужить для предотвращения спекуляций. А приоритетом должно стать развитие продовольственной помощи - с учетом значительной доли бедного населения и того, что в основном это семьи с детьми.

Сейчас акцент в поддержке малоимущих делается на долгосрочные мероприятия: социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве. При этом дорожная карта реализации Доктрины продбезопасности предполагает обеспечение наиболее нуждающихся россиян: беременных и кормящих женщин, детей, граждан, находящихся в соцучреждениях, - продуктами здорового питания. Информации о таких мерах нет.

Общественная палата предлагает разработать и обкатать в 20 пилотных регионах программу продовольственной помощи нуждающимся беременным и кормящим женщинам, а также детям. Возможны разные формы: выдача продуктовых наборов и сертификатов (или карт) на покупку отечественных продуктов, организация социального питания, помощь со сбытом продукции малых хозяйств без больших наценок (через специальную торговую сеть, муниципальные магазины, рынки и объекты нестационарной торговли).

Такая программа окажет благоприятное воздействие на экономику, стимулируя создание рабочих мест, рост производства и налоговых поступлений.