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30.03.2021 14:10
Рубрика: Происшествия

Мошенник под видом электрика дважды обокрал пенсионера

Текст: Михаил Фалалеев

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что 61-летний житель 8 микрорайона Зеленограда рассказал полицейским о краже. По его словам, незнакомец позвонил в его квартиру и сказал, что надо проверить проводку. Его впустили и он, как потом выяснилось, воспользовавшись отсутствием внимания к своим действиям, украл деньги из тумбочки. Видимо, хозяин квартиры в тот раз пропажу не обнаружил.

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Обнаглевший вор пришел в эту квартиру под тем же предлогом еще раз. И еще раз обокрал пенсионера. Общий ущерб составил 2 миллиона рублей.

Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий из другого региона России. Он взят под стражу.

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