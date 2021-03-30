На любительском турнире по футболу в Москве произошла массовая драка

Полуфинальный матч любительского турнира Urban League в Москве завершился массовой дракой. Как сообщили в Instagram организаторы, во время матча между командами FC World Class и "На футболе" произошел конфликт.

"Друзья. Мы привыкли к честному разговору и никогда не скрываем то, о чем кто-то старается умолчать. В полуфинальном матче нашей лиги произошла дичь, о которой важно рассказать. Потому что если не рассказать, участники видео будут чувствовать себя героями. Но на самом деле они - изгои", - говорится в сообщении организаторов турнира, опубликованном в Instagram. ⠀

Игрок команды "На футболе" Арби Дудаев грубо нарушил правила против игрока команды соперника Александра Антонова. После чего он нанес удар рукой в лицо тренеру Илье Мадилову. Помимо этого, голкипер "На футболе" Радик Клоян умышленно ударил мячом в голову голкипера FC World Class Дмитрия Шевченко.

По итогам инцидента виновные понесли серьезное наказание.

Было принято решение дисквалифицировать Арби Дудаева на все матчи без ограничения срока давности (бессрочно). За умышленное нанесение травм двум игрокам, неспортивное и неадекватное поведение во время соревнований никогда не заявлять игрока Дудаева на все без исключения соревнования, проводимые под эгидой Urban League. Дисквалифицировать Радика Клояна на пять матчей с предупреждением о бессрочной дисквалификации (в случае повторения).