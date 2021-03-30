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30.03.2021 17:29
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: В столице определены 10 победителей туристического хакатона Moscow Travel Hack

Текст: Любовь Проценко
В Москве прошел 27-28 марта прошел финал второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack. В нем приняли участие 60 команд, которые в течение почти 30 часов решали задачи, предложенные российскими туристическими компаниями и сервисами. По итогам жюри выбрало 10 победителей.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала: "Хакатон, посвященный цифровизации туротрасли, мы проводим второй год подряд. Он помогает городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач. А для разработчиков это возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. Такой формат интересен каждой из сторон, интерес к мероприятию растет. В финале 2021 года соревновались уже 60 команд, а число регионов России, которые представляли участники, выросло до 16".

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Организатор хакатона - комитет по туризму Москвы. Его председатель Екатерина Проничева отметила: "Сегодня цифровые решения лежат в основе практически любого успешного туристического продукта и сервиса. Эта тенденция особенно усилилась после пандемии. Полученные решения в рамках хакатона - это хорошая отправная точка для будущих проектов в travel-tech-сфере, которые могут повлиять на дальнейшее развитие туризма".

Финалисты выполняли задания от партнеров хакатона, разрабатывая полезные цифровые решения для отрасли. Например, им предлагалось придумать алгоритм для интеграции туристического сервиса Russpass с сайтами-партнерами.

Команды также придумывали решение, которое позволит улучшить процесс планирования или поиска туристических развлечений, создавалисервис персонализированных предложений для сайта туроператора и модуль в приложении авиакомпании для самостоятельного планирования путешествий.

По итогам Moscow Travel Hack каждый из партнеров определил победителя по своей задаче, а из 10 финалистов зрители в зале выбрали обладателя дополнительного приза. Им стала команда Mountain Heads, которая получила сертификат на путешествие от Russpass.

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