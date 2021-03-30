Неизвестные сожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова

В ночь на вторник в Подмосковье неизвестные сожгли автомобиль известного спортивного журналиста Дмитрия Егорова. О происшествии, которое произошло в Одинцовском районе, рассказал сам Егоров в личном Telegram-канале.

"Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе", - написал он.

По словам журналиста, он писал статьи на разные темы. Вполне возможно, что именно профессиональная деятельность Егорова, который работал в "Советском спорте", "Чемпионате", а сейчас является сотрудником портала Sport24, послужила причиной произошедшего. Журналист сказал, что никаких угроз ему не поступало.

Егоров рассказал о том, что его Mercedes не был застрахован. А всего при пожаре пострадали четыре автомобиля.