Из-за чрезмерного количества зайцев в общественном транспорте Ярославля в городских троллейбусах и трамваях введена новая система оплаты проезда: пассажиров обязали заходить в салон только через переднюю дверь и тут же покупать билет. Те, кто уже приехал, должны ждать своей очереди на выход у других дверей, которые распахиваются позже. Потери от срывов расписания работы транспорта и опозданий людей на работу подсчитывать пока никто не брался.

Впрочем, беременных женщин, пассажиров с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья в узкую переднюю дверь заставлять втискиваться все же не будут: для них положено открывать створки в центре салона. Водителям, которые ослушаются приказа начальства и по-прежнему продолжат распахивать все двери сразу, пригрозили строгими санкциями.

По словам директора Яргорэлектротранса Сергея Завьялова, сегодня от 30 до 40 процентов пассажиров трамваев и троллейбусов не оплачивают проезд в общественном транспорте, из-за чего предприятие ежемесячно теряет 400-700 тысяч рублей.

- Ежедневно в часы пик в один вагон трамвая заходят около 100 пассажиров, и примерно 30 из них не оплачивают проезд, - приводит наглядные примеры Сергей Завьялов. - В итоге получается, что мы перевозим воздух и несем колоссальные убытки. А эти средства можно направить на развитие предприятия, обновление пассажирского транспорта, создание максимально комфортных условий поездки.

В управлении городского пассажирского транспорта говорят, что число безбилетников подсчитывает прежде всего контрольно-ревизорская служба транспортных предприятий. Кроме того, на отдельных маршрутах в салонах иногда размещаются специальные счетчики, которые фиксируют количество вошедших в салон людей. Разница между числом пассажиров и купленных билетов и показывает масштаб заячьей проблемы.

Хотя и такой способ далек от совершенства. Например, очевидцы рассказывают, что в одном из автобусов, курсирующих по Заволжскому району города, в час пик, когда люди часто стоят даже на ступеньках, кондуктор просто умоляет пассажиров со ступенек подняться. Если протиснуться в салон невозможно, то на каждой остановке счетчик фиксирует стоящего на ступеньке как вновь зашедшего. 10 остановок человек так простоит - 10 раз его и посчитают. А билет-то куплен один раз. Остальных "пассажиров" не очень добросовестный кондуктор, получается, билетами не обеспечил.

И все же кондуктор - это определенная гарантия отсутствия зайцев в салоне. Вот только просачиваться друг за другом в узкую переднюю дверь ярославцев поначалу обязали почему-то даже в те транспортные средства, где кондукторы есть. А поскольку никакой подготовительной работы проведено не было, неожиданное нововведение вызвало у горожан, особенно торопившихся утром на работу, лишь крайнее раздражение. Естественно, оно вылилось в СМИ и соцсети, и уже 24 марта руководство Яргорэлектротранса лично отправилось оценивать работу новой системы в реальных городских условиях, что закончилось внесением в новые правила корректировок.

- К сожалению, в предложенной системе есть проблемные места. Признаем, что не провели должным образом информационную кампанию. Нововведения вызвали недопонимание и жалобы жителей. Было принято решение переходить на новую систему постепенно, - заявил Сергей Завьялов.

Как пояснили в мэрии, электротранспорт, где есть кондукторы, продолжит работать по-старому, открывая все двери, а в те машины, где кондукторов нет, пассажир сможет зайти все же только через переднюю дверь. Транспортники надеются, что пробки на входе повлияют на общее время прохождения маршрутов лишь незначительно. Однако практика показывает, что это пока иллюзия.

- Чтобы сесть в трамвай, нам пришлось сначала выпустить всех людей, выходивших из салона. А их было человек 30, и все пошли именно в первую дверь, их было просто не остановить, - описывает ситуацию жительница Ленинского района Ирина. - Тем более что трамвай по правилам надо обходить спереди, чтобы не попасть под встречный вагон, переходя на другую сторону улицы. Вот люди и шли в первую дверь. А потом уже мы по очереди заходили и покупали билеты. У кого-то проездной, а кто-то с наличными был, и ему приходилось отсчитывать сдачу. И так на всех остановках. Опоздала на работу на полчаса.

Судя по тому, что, по словам руководителя управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, дефицит кондукторов на линиях сейчас составляет свыше 50 процентов, лишь одну дверь на вход будет открывать большинство трамваев и троллейбусов.

Кстати

Власти Ярославля поясняют, что новшество пока тестируется и от результатов обкатки новой модели будет зависеть, продолжится ли ее применение на постоянной основе и будет ли она внедряться в автобусах большой вместимости. Как уточнили в управлении городского пассажирского транспорта, в автобусах среднего класса с двумя дверями новая система оплаты проезда работать не может, потому что в таких автобусах должны открываться обе двери.

Справка "РГ"

По данным Яргорэлектротранса, укомплектованность штата кондукторов предприятия составляет: в цехе эксплуатации троллейбусов штатных единиц - 249, по факту - 77; в цехе эксплуатации трамваев штатных единиц - 121, по факту - 51. Сейчас проводятся конкурсные процедуры на закупку услуг кондукторов (планируется привлечение около 100 кондукторов).