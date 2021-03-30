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Текст:   Анастасия Павлова 
16:22 30.03.2021
Российская газета - Спецвыпуск № 67(8418)

Лучшее уже купили

Выбрать квартиру на вторичном рынке стало сложнее

Объем предложения на вторичном рынке жилья столицы снизился на 20-30 процентов. Сегодня рынок пожинает плоды льготной ипотеки и прошлогоднего ажиотажного спроса на квартиры: быстрого выхода из состояния дефицита предложения в Москве эксперты советуют не ждать.
Квартиры в "сталинках" всегда пользуются спросом, поэтому цены на них растут каждый год. В 2020-м рост составил в среднем 14,6 процента. Фото: Виктор Маринин Квартиры в "сталинках" всегда пользуются спросом, поэтому цены на них растут каждый год. В 2020-м рост составил в среднем 14,6 процента. Фото: Виктор Маринин
Квартиры в "сталинках" всегда пользуются спросом, поэтому цены на них растут каждый год. В 2020-м рост составил в среднем 14,6 процента. Фото: Виктор Маринин

Для покупателей московской "вторички" сейчас не лучшие времена. Увеличение спроса на такое жилье наблюдалось еще с начала 2020 года. "После снятия ограничений активность покупателей начала заметно расти: в июле количество авансов в годовом выражении увеличилось на 15 процентов, в августе - на 30 процентов. Пик роста спроса пришелся на осень. В сентябре наша компания получила от покупателей вторичного жилья на 64 процента авансов больше, чем в тот же месяц прошлого года, в октябре - на 30 процентов, в ноябре - на 25 процентов. Декабрь 2019 года и декабрь 2020 года по этому показателю сравнялись", - рассказал директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.

Рост спроса связан в первую очередь с низкой ипотечной ставкой. Это повлияло не только на удешевление жилищных кредитов, но и на снижение ставок по депозитам. Банковские вклады оказались менее выгодны, появились страхи по поводу ослабления курса рубля, и многие решили "переложить" деньги в недвижимость - и инвесторы, и те, кто раньше копил на квартиру для себя. Некоторые потенциальные покупатели, наблюдая за сокращением предложения вторичного жилья, ускорились с выходом на сделку.

16,4 процента составил годовой рост средней цены на квадратный метр вторичного жилья в Москве, посчитали в SRG

"В результате средние цены на вторичном рынке Москвы за 2020 год выросли на 16 процентов - со 178 478 до 207 461 рублей за квадратный метр. Это рекордный показатель прироста с 2008 года. Из-за высокого спроса и роста цен объем предложения снизился, особенно в недорогих сегментах - люди торопились купить жилье, пока оно не подорожало еще сильнее", - говорит руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.

Фото: iStock
Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Дефицит предложения еще сохраняется. Это влияет и на спрос, и на динамику цен на жилье. За январь 2021 года в столичном Росреестре было зарегистрировано 7606 переходов прав на недвижимость в рамках сделок купли-продажи жилья. Это на 4,6 процента меньше, чем в январе 2020 года. Причем снижение количества сделок связано не столько с нежеланием купить квартиру, сколько с тем, что демократичных и ликвидных вариантов не хватает на всех желающих.

Цены на квартиры на вторичном рынке за январь-февраль 2021 года выросли на 1,9 процента - до 211 тысяч рублей за метр (по сравнению с декабрем 2020 года). "Рост цен продолжается, но он стал куда спокойнее. В конце прошлого года цены росли темпами 2-4 процента в месяц", - добавляет Олег Репченко.

Вторичный сегмент жилья постоянно пополняется предложением, переходящим с первичного рынка. Это еще одна причина роста цен на вторичке: новые и более качественные объекты стоят больше, чем квартиры старого жилого фонда. Этот процесс проходит постепенно, новые квартиры незаметно вливаются в экспозицию на вторичном рынке.

"Восстановление предложения на вторичном рынке жилья будет происходить медленно. С января по февраль в этом сегменте стало выставляться объектов больше лишь на 0,8 процента, если рассматривать отдельно базу вторичного жилья "ИНКОМ-Недвижимость" - на 3 процента", - говорит Сергей Шлома.

Хоть и медленно, но предложение будет расти. Многие новостройки, которые активно выходили на рынок в предыдущие годы, будут сданы. В последние два года инвестиционный спрос рос, и в какой-то момент инвесторы начнут перепродавать свои квартиры.

Особенно остро сегодня наблюдается дефицит в сегменте ликвидной "вторички". Самые быстро продаваемые варианты: либо совсем бюджетные квартиры, например хрущевки, но с хорошей локацией, рядом метро, либо более дорогое, но комфортное жилье, например, панельные дома улучшенных планировок недалеко от метро.

К наименее ликвидным объектам эксперты относят квартиры в домах, построенных 20 и более лет назад. В них не самые удачные планировки

Особняком стоят "сталинки". Многие их любят за высокие потолки, широкие подоконники, интересную архитектуру и дух старой Москвы. Но из-за высокого ценника их нельзя назвать суперликвидными. В 2020 году средний рост цен в Москве составил 16 процентов, панельные хрущевки подорожали на 20 процентов, а сталинские дома прибавили в цене в среднем 14,6 процента.

"Ушло время, когда люди просто приобретали квадратные метры и не понимали, как эффективно использовать площадь. Поэтому к наименее ликвидным объектам можно отнести те дома, которые были построены 20 и более лет назад. Квартиры в них отличаются не самыми удачными планировками, а также морально устаревшим интерьером. Они нередко "зависают" в продаже, так как собственники не стремятся снижать стоимость, даже несмотря на несоответствие качества цене", - говорит Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" (участник партнерской сети CBRE).

Фото: Татьяна Кравченко
Стоит ли продлевать в регионах программу льготной ипотеки

За прошлый год было продано немало объектов, которые экспонировались очень давно. Та часть лотов, которая все еще осталась на рынке, - объекты с завышенной стоимостью. Их не берут, несмотря на прекрасную локацию или архитектурные решения.

Нынешний год для московского рынка недвижимости будет интересным. Эксперты ожидают успокоения спроса и замедления роста цен. Это уже наблюдали в первые месяцы 2021 года. Резкого снижения стоимости вторичного жилья ждать не стоит, дефицит предложения сохраняется. Ликвидные объекты будут быстро раскупаться и повышаться в цене (меньшими темпами, чем в 2020 году), а менее востребованные квартиры могут и "зависнуть", и даже скорректировать в цене вниз.

Препятствия для роста активности покупателей - сложности с подбором квартиры из-за ограниченного предложения и высокий уровень цен.

"Мы считаем, что в этом году не будет резких колебаний спроса, как в 2020-м, когда по известным причинам весной покупательская активность была на нуле, а летом и осенью наблюдался ее существенный рост", - говорит Сергей Шлома.

Рост или падение цен на квартиры будут зависеть от разных факторов: состояния сферы экономики, уровня ставок по ипотеке, продления или окончания программы льготной ипотеки. Изменения в конъюнктуре первичного рынка неизбежно влияют на "вторичку".

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