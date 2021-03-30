Первый номер московского периодического журнала Москино выходит 1 апреля

Накануне своего 90-летнего юбилея Москино возрождает оригинальный формат московского периодического журнала. Издание будет рассказывать об истории, культуре и современных героях Москвы. Первый номер выходит 1 апреля.

Планируется, что журнал будет выходить четыре раза в год, и каждый выпуск визуально и тематически будет связан с текущим сезоном. Иллюстрацию для обложки первого весеннего номера создал художник Василий Кармазин. На ней изображены обожаемые звезды советского кинематографа, а также актрисы отечественной киноклассики, музыкальной комедии Григория Александрова "Весна" - Любовь Орлова и Фаина Раневская. О великих кинодивах в номере вспоминают актрисы Анна Родионова, Екатерина Маркова и народный артист России Евгений Стеблов. Героями номера также стали Нонна Мордюкова, Сергей Параджанов, Микеланджело Антониони, Николай Цискаридзе, Виктор Сухоруков, Елизавета Глинка и многие другие.

Читатели весеннего номера журнала "Москино" смогут первыми оценить фрагмент повести кинорежиссера Джаника Файзиева "Тайна Эмира", действие которой разворачивается в революционном Туркестане, а также узнать о легендарных жителях старых московских домов, знаменитых постояльцах "Метрополя" и о том, какая атмосфера царила на Московском кинофестивале в середине 60-х годов.

Партнеры журнала - Московский международный кинофестиваль, Музей Москвы, Кино-Театр.Ру, Москвич Mag. Журнал "Москино" будет продаваться в сети городских кинотеатров "Москино", сети "Фаланстер" и книжных магазинах Москвы.

В релизе, который поступил в "РГ", подчеркивается, что журнал "Москино" задуман в лучших традициях московской журнальной периодики. В 1920-х годах прошлого века в столице произошел настоящий "журнальный бум". Именно тогда сформировался уникальный стиль московского иллюстрированного журнала. В оформлении периодических изданий принимали участие выдающиеся мастера своего времени, такие как архитектор Георгий Гольц, создававший иллюстрации для "Огонька" и "Крокодила", или кинорежиссер Сергей Юткевич, сотрудничавший с журналами "Советский экран", "Эхо" и "Зрелища".