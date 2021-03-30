Полицейские в Московской области изъяли более килограмма наркотиков

Синтетический наркотик прятали в тайнике около Сергиевого Посада.

Сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу в деревне Головинка задержали 33-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа. Они и обнаружили в тайнике наркотик массой более 1,1 килограмма. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РВ - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигурант взят под стражу.