Реновация в Москве привела к дефициту жилья в хрущевках

Такие подсчеты сделали аналитики портала недвижимости "Циан". Нашлись и другие особенности, связанные с реновацией в Москве. Например, жилье в хрущевках дорожает по мере приближения переезда - чем раньше предполагаемая дата переселения, тем выше продавцы ставят цены.
Арендовать квартиру в хрущевках тоже стало сложнее - за пять лет число предложений в них упало в полтора раза.
Что касается новых квартир, в которые въезжают переселенцы, то они оказываются больше старых в среднем на 16%. А в двухкомнатых квартирах увеличение площади доходит до 35%.
"Новое жилье стало просторнее за счет увеличения нежилой площади: средняя площадь кухни в новых домах - выше на 64%. Однако общая жилая площадь не изменилась, - говорят авторы исследования. - Стоимость квадратного метра в новом доме - в среднем на четверть выше, чем в хрущевке по реновации в том же районе".