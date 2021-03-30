Реновация в Москве привела к дефициту жилья в хрущевках

За последние пять лет в домах, попавших под расселение в рамках программы реновации, стало продаваться в 3,5 раза меньше квартир - их владельцы предпочитают дождаться переезда в новостройки. На хрущевки, которые планируется расселить в первую волну до 2024 года, приходится всего 5% предложения.

Такие подсчеты сделали аналитики портала недвижимости "Циан". Нашлись и другие особенности, связанные с реновацией в Москве. Например, жилье в хрущевках дорожает по мере приближения переезда - чем раньше предполагаемая дата переселения, тем выше продавцы ставят цены.

Арендовать квартиру в хрущевках тоже стало сложнее - за пять лет число предложений в них упало в полтора раза.

Что касается новых квартир, в которые въезжают переселенцы, то они оказываются больше старых в среднем на 16%. А в двухкомнатых квартирах увеличение площади доходит до 35%.

"Новое жилье стало просторнее за счет увеличения нежилой площади: средняя площадь кухни в новых домах - выше на 64%. Однако общая жилая площадь не изменилась, - говорят авторы исследования. - Стоимость квадратного метра в новом доме - в среднем на четверть выше, чем в хрущевке по реновации в том же районе".