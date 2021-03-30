Рынок электронной коммерции в стране достиг уже 2,5 триллиона рублей

За прошлый год онлайн-торговля в России сделала большой шаг вперед, заняв, по разным оценкам, от шести до 11 процентов рынка розничной торговли как таковой. Помимо ведущих мировых площадок вроде Amazon и eBay, упрочили позиции и отечественные маркетплейсы: Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и другие. По данным Сбербанка, количество онлайн-заказов с начала года выросло в полтора раза. В "ЮКаssa" подсчитали, что обороты и средний чек в российских интернет-магазинах удвоились. Все больше компаний задумываются о том, чтобы продавать именно через Сеть.

Рынок e-commerce активно развивается несколько лет. Устойчивый рост обусловлен в первую очередь значительными инвестициями крупнейших игроков в рекламу и инфраструктуру, считают в "AliExpress Россия". По данным Data Insight, такие вложения способствовали кратному росту интернет-торговли в 2019-м и в 2020 годах за счет притока новых покупателей, а также расширения географии доставки у крупных продавцов.

В оценках размера рынка исследователи расходятся. Есть предположение, что в 2020 году его объем в России составил около 2,5 триллиона рублей. Причем 85 процентов пришлось на внутренние продажи.

В целом рынок электронной коммерции растет равномерно, однако ряд товарных категорий показывает взрывную динамику. В 2020 году на фоне ограничений, связанных с пандемией, мощный рывок показали FMCG-товары (товары первой необходимости), включая продукты питания. За счет этой категории увеличивается частота заказов - показатель зрелости маркетплейса. Крупные игроки инвестировали в развитие данного направления.

В 2020 году на российском рынке подтвердилось доминирование классических маркетплейсов. Эта модель дает поставщикам свободу выбора способов доставки и ценообразования.

Кроме того, усилилась тенденция к консолидации рынка. Если в 2017 году, по экспертным оценкам, на пять крупнейших онлайн-ритейлеров приходилось около четверти продаж, то сейчас - более 55 процентов.

Продолжится ли бурный рост электронных онлайн-продаж (e-commerce) по окончании пандемии, какие ошибки совершают начинающие торговцы и как им помогают выйти в эфир? Об этом рассказал "РГ" вице-президент по связям с государственными органами "AliExpress Россия" Сергей Лебедев.

Как на рынок повлияли карантинные ограничения?

Сергей Лебедев: Несомненно, пандемия коронавируса усилила тенденции, наметившиеся в 2019 году. Новых трендов, на наш взгляд, не возникло. В ближайшие годы двузначные темпы роста интернет-торговли в России сохранятся, но будут скромнее рекордных показателей 2020-го. В целом уровень проникновения e-commerce в России остается относительно небольшим по сравнению с другими странами, на уровне восьми-девяти процентов. Это создает предпосылки для опережающего роста в будущем.

Аналитики Data Insight полагают, что средний рост интернет-торговли с 2019 по 2024 год составит более 33 процентов. Влияние пандемии на рынок электронной коммерции в течение этой пятилетки оценивается в 4,4 триллиона рублей. Полагаем, что к 2024 году доля онлайн-продаж в общем объеме ритейла удвоится и достигнет 17-19 процентов.

Расскажите о структуре онлайн-продаж в России. Где у нас наиболее продвинутые продавцы? Где самые активные покупатели?

Сергей Лебедев: За прошлый год в регионах с самыми крупными городами число продавцов выросло кратно: от пяти до девяти раз. Всего селлеров у нас сейчас более 35 тысяч. Из них более половины - индивидуальные предприниматели и самозанятые. Больше всего продавцов на AliExpress из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. По динамике роста количества местных представителей на площадке лидируют Челябинск, Екатеринбург, Омск, Красноярск и Уфа. По числу локальных магазинов вперед вышла категория электроники и бытовой техники (18 процентов), затем идут "Дом и сад" (17 процентов), "Одежда, обувь и аксессуары" (10), "Красота и здоровье", "Товары для авто" (по девять процентов), "Товары для спорта" (восемь процентов).

А вот география покупок совершенно другая. На Москву и Санкт-Петербург приходится не более 20 процентов заказов, около трети поступает из удаленных населенных пунктов.

Чем власти и сами электронные площадки помогают отечественным продавцам?

Сергей Лебедев: Государство активно принимает меры поддержки бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях. В 2020 году компаниям дали дополнительные стимулы к выходу в онлайн. Ввели ряд субсидий, компенсирующих производителям расходы на уплату комиссий маркетплейсам. Это правильный ход, поскольку от антивирусных ограничений сильнее всего пострадал малый и средний бизнес.

Специфика российского онлайн-рынка диктует необходимость развития именно локального сегмента продаж. Необходимо развивать партнерство с отечественными селлерами, привлекать еще больше малых и средних компаний.

Как повлияют на рынок электронной торговли в России планируемые изменения в законодательстве?

Сергей Лебедев: Введение цифрового налога укладывается в общемировой тренд. Подобное регулирование введено в ряде стран Европы. Новый налог направлен прежде всего на иностранные компании, получающие прибыль от оказания услуг в России. Это должно подтолкнуть локализацию международного бизнеса в нашей стране. Надо поддерживать сбалансированное регулирование, которое учитывает интересы не только бизнеса, но и потребителя, поскольку бизнес склонен перекладывать на покупателей любые дополнительные издержки. Минпромторг России занимает взвешенную позицию в сфере регулирования электронной торговли, учитывая ее особенности, в частности, по маркировке товаров.

Как маркетплейсы борются за внимание потребителей?

Сергей Лебедев: Распространенный способ - обеспечить выгодные условия для доставки, хранения и продвижения товаров. Поэтому, как я уже упоминал, торговые площадки субсидируют скидки на товары российских продавцов. Сегодня клиентам важны гибкие условия доставки. Например, самовывоз, который позволяет быстрее получать посылки в офлайновых магазинах.

Для привлечения покупателей активно применяется social e-commerce - создание дополнительного контента вроде трансляций. Платформы продвигают своих продавцов, записывая эфиры с ними. Они транслируются как на самих площадках, так и в соцсетях. Пользователи могут купить товары с трансляций, перейдя по ссылке. Такой контент персонализирован, в его создании нередко участвуют популярные блогеры.

Как бизнесмену определить, стоит ли связываться с электронной коммерцией?

Сергей Лебедев: В стремлении продать как можно больше многие начинают судорожно расширять каналы дистрибуции. А это мешает достигнуть максимального результата хотя бы в одном из них. У каждого канала своя специфика. И ее нужно понять, чтобы правильно подобрать ассортимент, составить привлекательное описание товара и настроить ценовую политику. В одном месте будет хорошо продаваться продукция подороже и в более широком ассортименте, во втором - только недорогие промопозиции, но в больших объемах и с низкими издержками. А в третьем найдется много опций для брендинга и возможность выйти на международный рынок. Прежде чем выходить на тот или иной маркетплейс, необходимо изучить его. Стратегия "стартуем сразу везде" работает менее эффективно, чем вдумчивое развитие бизнеса на какой-то одной платформе.

Какие типичные ошибки совершают предприниматели из России при выходе на e-comm?

Сергей Лебедев: Часто промахиваются с названием товара и теряют трафик. Лучше проверить формулировки через специальные сервисы и воспользоваться встроенной аналитикой маркетплейса.

Многие забывают, что контент - это отличная возможность выделиться на фоне конкурентов. Через него покупатель знакомится с продукцией и решает, стоит ли отдавать за нее свои кровные.

Все маркетплейсы имеют набор инструментов продвижения. Где-то продавцы ни на что не влияют, даже на цены и участие в промо. На более продвинутых площадках селлер имеет полный контроль над продажами и продвижением своего товара.

Важный момент - работа с отзывами. Обычно покупатели оставляют комментарии после покупки. На некоторых маркетплейсах они могут пообщаться с продавцом в чате до приобретения товара. К примеру, если покупатель еще не оплатил заказ, то его обычно интересуют характеристики товара, сроки доставки, наличие скидки или купона. После оплаты вопросы могут касаться сроков доставки, отслеживания отправления или эксплуатации товара. На эти обращения надо оперативно реагировать.