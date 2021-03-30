Коронавирус в прошлом году нарушил планы не одной семьи - взрослым пришлось отложить свои долгожданные отпуска, а дети остались без оздоровительных лагерей. О том, поедут ли маленькие москвичи к морю за счет бюджета в этом году, что будет с неиспользованными путевками, как изменится московский стандарт детского отдыха и где в России лучшие лагеря, в интервью "РГ" рассказала генеральный директор МОСГОРТУРа Инна Голубева.

Инна Викторовна, пандемия коронавируса изменила для москвичей условия получения детских льготных путевок в оздоровительные лагеря и базы отдыха?

Инна Голубева: Заявочная кампания прошла в обычном режиме, но некоторые изменения все же произошли. Например, родителям разрешили менять взрослого, который сопровождает ребенка на отдых. Ввели по просьбам пап и мам сертификаты для детей-инвалидов. А если ребенку из малообеспеченной семьи от 3 до 7 лет или ребенку с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья от 4 до 17 лет, сертификат теперь выдается и на родителя. Это тоже новшество. Выяснилось, что сертификаты - весьма удобный инструмент организации отдыха, так как туроператоры гибче нас. Семьи совершенно спокойно могут менять по соглашению с туроператором свои туры либо регион отдыха. А мы, к сожалению, делать этого не можем.

Количество заявок на путевки осталось на уровне прошлого года - примерно 70 тысяч. Не изменилась и бесплатная квота на 52 802 места. Половина родителей выбрали сертификат и половина - путевки. Преимуществом на оздоровительный отдых пользуются те, кто за последние три года никуда не выезжал. Всего за счет бюджета Москвы могут бесплатно отдохнуть дети 12 льготных категорий. В их числе - сироты, инвалиды, школьники из малообеспеченных семей.

На море дети поедут летом?

Инна Голубева: Роспотребнадзор 29 марта выпустил постановление о том, что дети могут отдыхать в лагерях, которые находятся вне региона их проживания. Сейчас мы прорабатываем это решение. Большинство семей во время заявочной кампании выбрали лагеря в Крыму и Краснодарском крае. Есть у нас также Поволжье, Средняя полоса, Русский Север, Подмосковье и Москва, Ростовская область. Что касается совместного отдыха, то ограничений по географии не было, и московские семьи могли еще со второй половины прошлого лета отдыхать на море.

Если ограничения снимут, тем, кто не использовал из-за ковида прошлогодние сертификаты и путевки, в этом сезоне отдых гарантирован?

Инна Голубева: Все сертификаты продлены на год, то есть до конца октября 2021-го. Тем, кому не удалось воспользоваться путевками, мы предложили на выбор три варианта. Первый - отдохнуть осенью, второй - перенести поездку на 2021 год с возможностью выбора времени и места отдыха. Третий - поменять путевку на сертификат. Речь в этих случаях о совместном отдыхе с детьми. Таким образом, минувшей осенью было реализовано порядка 12 тысяч путевок, еще 6-7 тысяч перенесли, они точно отдохнут в этом году. У нас даже возникла необычная ситуация: поскольку дети-сироты в отличие от других льготников имеют право отдыхать каждый год, некоторые опекуны с детьми поедут летом отдыхать на две недели по путевке 2020 года, а потом, чтобы не возвращаться в Москву, останутся там до конца месяца уже по путевке 2021-го. Большинство из них продолжат отдых в том же месте, остальных будем перевозить в пределах региона с одной базы на другую. С отдыхом же в детских оздоровительных лагерях без сопровождения взрослых все намного сложнее, так как для них ограничения Роспотребнадзора жестче. Детям, которые планировали туда поехать, мы предлагали сертификат либо перенос отдыха, так как большинство лагерей не открылись.

Изменила ли пандемия индустрию детского отдыха? Может, появились новые программы или форматы?

Инна Голубева: В прошлом году большинство наших партнеров перепрофилировались на совместный отдых, уйдя от детского. Все палаточные лагеря перешли в разряд семейного кемпинга. Мы проанализировали, куда родители покупали путевки по нашим сертификатам. Оказалось, что примерно 70% выбирали палаточные лагеря. Поэтому и сейчас попробовали предложить родителям выбор между стационарным и палаточным лагерями. Последние, по нашему мнению, в пандемию объективно безопаснее: дети постоянно на воздухе, палатки удалены друг от друга, точка питания тоже в основном под открытым небом, да и все мероприятия на улице.

С базами отдыха работать сейчас сложнее, поскольку одни перепрофилируются, а другие стараются обойти ограничения Роспотребнадзора. Например, некоторые пансионаты исключили питание, оставив только проживание. Нас это не устраивает. Есть риск, что кто-то больше не откроется вовсе, и тогда в Подмосковье появится еще больше заброшенных лагерей. Чтобы отрасль полностью восстановилась, потребуется около 4-5 лет.

В прошлом году на фоне пандемии был даже онлайн-лагерь. Если честно, на какое-то время занять детей он может, но свою функцию - социализацию ребенка и сплочение детского коллектива - в таком формате не выполняет. Пересмотрели с поправкой на ковид и программы: родители не понимают, зачем везти ребенка в лагерь, если там нет массовых мероприятий.

В каких регионах России лучшие оздоровительные детские лагеря и базы?

Инна Голубева: Если говорить о программах, это средняя полоса страны. Лагеря на морском побережье - ленивые. У них есть море, к ним и так приедут, зачем что-то придумывать. Два раза на море сводил, уже весь день занят, а вечером, например, танцы можно устроить. И ребенок доволен. Скажем, в Московской и Ленинградской областях акцент на программах. Палаточные лагеря в этом смысле тоже на высшем уровне. На самом деле, чем хуже условия проживания, тем лучше программа.

С питанием проблема так или иначе возникает везде. Дети особо не едят то, что готовят в лагерях. Они не привыкли с утра есть кашу с маслом и хлебом. Салаты не принимают, как и супы. Вот котлеты, картошка, макароны идут на ура. Зелень и овощи обычно даже не трогают. Впрочем, как и запеканки, творожные суфле и сырники. После смены мы всегда спрашиваем, чего детям не хватало в столовой. Увы, хором отвечают: "Макдоналдса!". Если говорить об инфраструктуре, неплохо подтянулся в этом направлении Крым. Но лучшие лагеря все же в Татарстане, Тюменской области и Пермском крае.

Все ли лагеря отвечают требованиям московского стандарта детского отдыха?

Инна Голубева: Мы проанализировали лагеря на соответствие стандарту, разработанному в Москве еще в 2015 году. Некоторые пункты устарели, поэтому их актуализировали. Например, если рядом с лагерем есть река или море, то зачем там бассейн? Это сужает выбор лагерей и отражается на их качестве. Объясню: встречаются лагеря, в которых кроме бассейна и так называемого многофункционального поля, где трава по колено, ничего нет. А есть лагеря без бассейна, но с рекой. И знаете, это прекрасные места. Где-то мы решили скорректировать количество кружков. На самом деле, дети уже на десятый день заезда начинают протестовать против моря. Поэтому нужно разрешать ребенку оставаться в лагере, пусть он вместо купания займется выжиганием или лепкой.

В обновленном стандарте планируем сконцентрировать внимание и на частично доступной среде для детей с ОВЗ. Считаем, что необязательно везде делать стационарный пандус. Там, где это возможно, сгодится и накладной. Недорого и детям удобно. Не только инвалидам, но и малышам. Если в лагере бывают дети на колясках, значит должны быть деревянные настилы. Это тоже не требует чрезмерных расходов. Нет в России до сих пор и внятного документа, где было бы прописано, сколько вожатых должно быть в одном отряде. Стандарт рассчитываем доработать в будущем году.

Ключевой вопрос

В соцсетях родители часто интересуются, как рассчитать стоимость путевки с учетом сертификата?

Инна Голубева: На сайте МОСГОРТУРа есть готовый реестр туроператоров, лагерей и баз отдыха. Родители могут прийти к любому туроператору или позвонить в любую базу, предложив заключить с МОСГОРТУРОм договор взаимодействия. Это нужно для перевода денег. Когда родители определяются с регионом или страной, рассчитывается стоимость тура. Сертификатом можно покрыть полную стоимость путевки, если она стоит 60 тысяч рублей (30 тысяч на сопровождающего плюс 30 тысяч на ребенка) или получить скидку до 60 тысяч рублей на покупку путевки для отдыхающих, указанных в сертификате.

Например, в семье три ребенка, которые получили сертификат с сопровождающим. Допустим, в каждом заявлении сопровождающим является одно и то же лицо. В случае положительного решения ему направят три сертификата. Если все три сертификата сложить в один тур (отдых будет организован в одном месте и в одно время), то на каждого ребенка сертификатом можно будет оплатить до 30 тысяч рублей, а на заявителя - до 90 тысяч. Так, если путевка стоит 110 тысяч рублей (по 20 тысяч на всех детей и 50 тысяч на взрослого), то сертификаты покроют полную ее стоимость.

Можно ли отказаться от путевки или сертификата?

Инна Голубева: Да, можно. Если человек отказался от поездки из-за болезни, смерти родственника, ухода за больными близкими или по другой уважительной причине, услуга считается неоказанной. Тогда он сможет поехать в другой раз. Бывает так, что человек просто забыл, не собрал чемоданы, передумал. В этом случае считается, что он воспользовался услугой. Обидно, когда люди без уважительной причины не приходят в день отъезда. С путевкой сделать уже ничего нельзя, она пропадает.

Кстати

Подробные правила выдачи путевок можно узнать по телефону "горячей линии": 8-800-301-17-70, или на mosgortur.ru. На этом же сайте родители детей, не попадающих ни под одну из льготных категорий, могут подобрать платный тур. Ценник зависит от длительности заезда, "начинки" программы и места отдыха.