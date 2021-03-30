Снежные горы и гигантские лужи в столичных дворах исчезнут в начале апреля

В столице уже неделю стоит теплая погода, днем столбики термометра повышаются до +10 градусов. При этом в городских дворах продолжают лежать снежные кучи, образовывая гигантские лужи. Почему снег не спешат вывозить на снегосплавные пункты, выяснил корреспондент "РГ".

Загляни сейчас в любой столичный двор и увидишь такую картину: дороги и тротуары мокрые от тающего снега, возвышающегося сугробами на газонах. Жители в социальных сетях делятся "красивыми" кадрами: например, в Перово, ковш трактора гонит из лужи волны высотой по колесо машины. На Крымской улице подтоплен междворовой проезд и один из жителей рассекает на надувном матрасе. В районе Теплого стана люди жалуются на глубокую лужу и снежные навалы напротив надземного перехода к Палеонтологическому музею.

"Снег никто не убирает с этой площадки, видно, в лето войдем с этими вершинами и подтопами", - пишет в Facebook житель с ником Lev.

В департаменте ЖКХ Москвы ответили "РГ", что из-за снежной зимы в округах были организованы пункты временного хранения снега, как правило больше всего снега остается сейчас именно на них. Но, если снег мешает - надо обращаться к балансодержателям территорий. Как рассказал "РГ" начальник отдела по благоустройству ГБУ "Жилищник района "Теплый стан" Александр Щербак, снег со всего района свозили на временный пункт хранения по адресу Профсоюзная улица, 146.

"Снега свезено было очень много, прямо фронтальными погрузчиками его скидывали, - вспоминает Щербак. - По регламенту уборки дворовой территории приоритет отдается дорогам, тротуарам, подходам к подъездам и остановкам общественного транспорта. Там у нас все почищено. А на последнем месте - очистка газонов и мест временного хранения снега. К очистке этих территорий уже приступили. Но у нас на весь район, а проживает более 130 тысяч человек, сейчас очищают дворы - 300 дворников. Они справляются, но нагрузка на них большая. В сутки работает три нанятых грузовика, за сутки они успевают сделать три ходки на снегосплавильный пункт на ул. Миклухо-Маклая, 21. На весь юго-западный округ таких снегосплавов два и очереди к ним огромные. К концу недели все уберем".

Схожая ситуация и в других районах города. В ГБУ "Жилищник "Бегового района" рассказали, что снег уже даже не вывозят: в процессе погрузки сам тает, поэтому снежные кучи только рыхлят. "Снег остался на газонах и возле детских площадок. Днем он тает сам, а ночью на снежных массах образовывается корка льда, чтобы быстрее таял, днем колем ее ломом и лопатами", - говорит представитель управляющей компании, уточняя, что эта работа прописана в регламенте весенней уборки снега. В Мосводостоке и Мосводоканале рассказали "РГ", что работа всех 56 стационарных снегосплавных пункта идет в обычном круглосуточном режиме, снег привозят, но меньше, чем зимой. Замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин отметил "РГ", что снежные горы и сами скоро растают.

"Потерпеть москвичам осталось недолго, - говорит Варакин. - Мешает таять снегу ночное выхолаживание воздуха, например в подмосковной Шатуре и Коломне ночью воздух остывает до -7…-9 градусов, хотя днем там под +10. Даже в столице ночью остывает воздух до -3. Но ситуация должна измениться уже в ближайшую среду: вместо ясной погоды будет облачно, и ночью сильно падать температура не будет. При этом пойдут дожди, а теплая дневная погода сохранится. Все вместе это будет способствовать тому, что к 5 апреля снег в городе останется лишь в парковых территориях". Он напомнил, что в среднем в столичном регионе снега выпало на треть больше, чем обычно. Он и сам хорошо тает, так еще неделю назад на опорной станции ВДНХ было около 30 см снега, сейчас менее 20 см, это даже ниже, чем должно быть по климатической норме, уточнил специалист. По словам Варакина, с 5 апреля ожидается резкое потепление до +15 градусов, что даже в лесу не оставит шансов снегу пролежать до конца месяца.

Напомним, что если заметили во дворе неубранный снег, большие лужи или грязь обращаться нужно в управляющую компанию, в электронную приемную правительства Москвы на портале mos.ru или звонить по телефону единой города по телефону +7(495) 777-77-77