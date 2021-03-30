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30.03.2021 16:16
Рубрика: Общество

Собянин открыл новое производство эндопротезов на базе ФГУП "ЦИТО"

Текст: Любовь Проценко
Уникальное производство протезно-ортопедических изделий и имплантов появилось в столице. Не случайно на его открытие на базе ФГУП "ЦИТО" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным 30 марта приехали сразу три федеральных министра - промышленности и торговли Денис Мантуров, здравоохранения Михаил Мурашко, труда и социальной защиты Антон Котяков.

- Казалось бы, маленькие изделия, с низкой маржинальностью, с виду ничего из себя не представляющие, - сказал во время церемония открытия Сергей Собянин. - Но это очень важный проект - с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня с одной стороны, а с другой - замены огромного потока импортной продукции. Но самое главное, это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией конечностей, заменой суставов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл две поликлиники после комплексной реконструкции

Многие наверняка помнят чудовищную историю Маргариты Грачевой, девушки из Серпухова, потрясшую всю Россию. Муж отрубил ей кисти рук. И потом всем миром ей собирали деньги на протезы и на поездку за границу, чтобы молодая женщина, мать двоих детей, не превратилась в беспомощного инвалида. Но трагедии бывают и другие: люди остаются без рук или ног в авариях на дорогах, просто в результате болезни. В одной Москве каждый год проводится больше 10 тысяч операций, связанных с ампутацией и заменой суставов, привел цифру Собянин. Запуск нового производства он назвал гуманитарным проектом, который позволит тем, кто перенес их, вернуться к нормальной жизни, стать полноценными членами общества. Мэр от души поблагодарил министерства промышленности, труда и здравоохранения за то, что площадка по выпуску имплантов и протезов появилась в столице.

Со своей же стороны Москва с 1 мая запускает новый сервис, рассказал глава города, который включает в себя персональное сопровождение человека, перенесшего ампутацию конечностей. Базироваться он будет на совместном ресурсном центре, в который войдут работники ЦИТО, медико-социальной экспертизы, департамента здравоохранения и социальной защиты населения. Этот центр и будет назначать индивидуального помощника человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Причем подключаться к оказанию помощи он должен еще до проведения операции и продолжать оказывать ее и в дальнейшем, на этапе психологической реабилитации, трудоустройства и так далее. Мэр надеется, что такая совместная командная работа города и федеральных органов власти сломает межведомственные барьеры, на которые порой натыкаются пациенты и даст колоссальный эффект.

Денис Мантуров напомнил, что ФГУП "ЦИТО" всегда был лидером в производстве изделий для травматологии и ортопедии. Но после модернизации, всячески поддержанной Минпромторгом, перед ним открываются совершенно новые возможности. Сейчас здесь аккумулировано лучшее российское и зарубежное оборудование, объединенное в единый полный технологический цикл. Это позволит проектировать инновационные разработки, используя богатый опыт наших врачей и реабилитологов. Что еще очень важно, отметил Денис Мантуров, на базе предприятия будет создана система дополнительного образования подготовки специалистов для травматологии, ортопедии и протезирования. И это тоже нацелено на конечный результат - своевременную и максимально современную помощь всем нуждающимся. Чтобы получив новые руки и ноги, они могли забыть, что на самом деле это протезы.

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