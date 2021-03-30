Сотрудник мэрии Белгорода задержан по подозрению в крупной взятке

Уголовное дело о коррупции в администрации Белгорода возбудил региональный следственный комитет. Задержан чиновник, которого подозревают в получении взятки на сумму 350 тысяч рублей.

Как считают в управлении СК по Белгородской области, деньги были переданы сотруднику мэрии в 2019 году за помощь в оформлении документов для регистрации нежилого помещения, где собственница - индивидуальный предприниматель - провела перепланировку.

Департамент строительства и архитектуры администрации Белгорода указал бизнесвумен на необходимость получить разрешение на строительство. Поскольку такого разрешения не выдавалось, работы по перестройке помещения были признаны самовольными, что препятствовало госрегистрации права.

Предпринимательница обратилась за содействием к своему родственнику, а тот - к чиновнику мэрии. Тот, по версии следствия, предложил решить вопрос за 350 тысяч рублей.

"После передачи подозреваемому денежных средств ИП получила из департамента строительства и архитектуры письмо о том, что разрешение на строительство по перепланировке в ее случае не требуется", - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Инцидент был раскрыт усилиями оперативников УФСБ и УМВД по Белгородской области.

В отношении чиновника и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ). Расследование продолжается.