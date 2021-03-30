У Москвы в глазах приезжих противоречивая репутация - пока одни хвалят ее за удобный общественный транспорт, благоустройство и обилие возможностей, другие ругают за серое небо, толпы людей и высокие цены. И тем не менее каждый год население Москвы растет, в том числе за счет "понаехавших". В Роструде даже подсчитали, что сейчас каждый шестой ищущий работу россиянин готов уехать в столицу - остальным регионам отдают предпочтение гораздо реже. Корреспондент "РГ", переехавший в крупнейший город страны девять лет назад, подсчитал плюсы и минусы такого решения.

Молодых зовет дорога

Для начала немного статистики. В Роструде для анализа взяли собственный портал "Работа в России". Там порядка 300 тысяч соискателей указали, что готовы переехать ради новой работы. Столицу как наиболее предпочтительный вариант выбрали 52 тысячи человек. "Почти в два раза меньше желающих переехать в Санкт-Петербург - 28 тысяч. Перебраться на работу в Краснодарский край готовы 23 тысячи соискателей", - подсчитали в ведомстве. Чаще всего готовы к переезду молодые люди - на возраст от 26 до 35 лет приходится 40% желающих. Еще 28% - те, кому от 36 до 45 лет. В большей степени на переезд настроены люди с высшим образованием - таких почти половина. Опыт работы чаще всего либо более пяти лет, либо вообще отсутствует. При этом чаще других возможность переезда для себя рассматривают менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также претенденты на руководящие должности.

Ну и что же их всех так привлекает в Москве? Руководитель службы исследований сайта по поиску работы hh.ru Мария Игнатова считает, что это высокий уровень жизни, одни из самых высоких зарплат в стране, больше возможностей для трудоустройства, разнообразный досуг и многое другое. Подтверждают это и собственные опросы сайта - последний такой проводили в конце 2020 года, и из желающих переехать ради работы Москву выбрали 24%. Среди основной причины абсолютное большинство (85%) отметили более высокие зарплаты. Для сравнения - Санкт-Петербург чаще выбирают из-за комфортной городской среды, а Краснодарский край из-за климата.

85 процентов соискателей, готовых переехать ради работы в Москву, основной причиной называют высокие зарплаты

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова отмечает еще одну деталь - в Москве невелика доля тех, кто сам готов куда-либо переехать. То есть если в саму столицу стремятся из самых разных регионов, то работающие в Москве на переезд настроены редко, а уж если и готовы, то обычно только в Санкт-Петербург.

Хватит ли зарплаты?

Что ж, если с причинами для переезда все более-менее понятно, то теперь послушаем аргументы "против". Начну с себя - я переехал в Москву в 2012 году, на моей первой работе зарплата была 50 тысяч рублей в месяц. Круто, думал я. Вот только аренда простой "однушки" на окраине стоила 30 тысяч ежемесячно и остатков вроде бы большой по региональным меркам зарплаты хватало на транспорт, еду и самое необходимое. Со временем доходы росли, но и соблазнов, чтобы их потратить, в Москве - хоть отбавляй!

Эксперты соглашаются - в Москве действительно высокие зарплаты, но и траты выше. "Нужно понимать, что жизнь в столице в разы дороже жизни в регионах: продукты, проезд, обучение, съем и покупка жилья - это существенная статья расходов. Многие не выдерживают высокого темпа жизни, что превращает людей в аутсайдеров. Кроме того, здесь "бешеная" конкуренция: если в регионе ты один из лучших специалистов в своей отрасли, то в столице таких, как ты, тысячи. Работодатели не будут биться за сотрудника - у них на одну должность целый список желающих. Из тех, кто переезжает в столицу, около 5% добиваются выдающихся результатов", - считает директор по стратегическому развитию компании по подбору персонала "Стройком" Дмитрий Лесняк.

По его мнению, переезд оправдан в том случае, когда вас приглашают на высокую должность с хорошей зарплатой или когда вы достигли "потолка" на своем рабочем месте и расти в профессиональном плане больше некуда. "При этом кроме Москвы есть другие развитые города (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань), где базируются крупные компании с достойными бюджетами", - добавляет он.

Поиск работы лучше начинать еще до переезда

Менеджеры по персоналу, кстати, отмечают, что в Москву зачастую едут действительно не за деньгами, а за возможностями - хотят научиться чему-то новому, устроиться в международную компанию, поработать бок о бок со специалистами из других стран. Но поиск работы в таких случаях лучше начинать заранее и переезжать уже на готовое предложение, иначе деньги после переезда быстро закончатся, а работы мечты так и не успеет найтись.

Первые траты

Сколько брать с собой денег в Москву, если вы решились на переезд, - дискуссионный вопрос. Лучший ответ на него: чем больше, тем лучше. Первым делом нужно будет снять жилье - "однушка" на окраине у метро обойдется минимум в 30 тысяч в месяц. Но для заезда в нее понадобится в 2,5-3 раза больше. Помимо оплаты первого месяца нужно еще заплатить страховой депозит в размере ежемесячного тарифа и комиссию риелтору - до 100% от цены аренды.

Средняя зарплата в Москве, по данным Мосстата, около 93 тысяч рублей, но это до вычета налогов. Кроме того, без московского опыта работы вряд ли вам станут платить по среднему, поэтому начинать придется, вполне возможно, с 30-40 тысяч рублей в месяц.

А еще имейте в виду, что свои коррективы в рынок труда внесла пандемия - благодаря ей "переехать" в Москву сейчас можно, не вставая с дивана. Удаленная работа получила серьезный толчок к развитию, и работать на московскую компанию можно из любой точки мира. Мария Игнатова говорит, что доля приглашений на собеседование соискателей из других регионов московскими работодателями к концу прошлого года достигла 49%.

Словом, у переезда в Москву для работы, как и у всего в нашей жизни, есть много и плюсов, и минусов. И чтобы принять правильное решение, нужно по меньшей мере их взвесить, прощупать почву еще до покупки билетов и понять, чего вы вообще хотите от смены места жизни и работы.

Кстати

В поисках солнца

Переехавшие в Москву россияне на форумах часто жалуются не на высокие цены, снобизм москвичей и часы, уходящие на дорогу, а на климат. Если точнее - на серое московское небо, большую часть времени затянутое тучами 6-7 месяцев в году. Есть даже те, кто вернулся в родной город в том числе из-за большего числа солнечных дней. А другие советуют переезжать летом - в это время года в столице много солнца и зелени.