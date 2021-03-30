Столичные власти готовы передать жителям в долевую собственность чердаки и подвалы

В постановлении правительства Москвы, которое подписал сегодня мэр Сергей Собянин, говорится, что в городе продолжается передача жителям многоквартирных домов нежилых помещений. В частности, правительство откажется от права собственности на 150 чердаков и подвалов общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Это позволит жильцам оформить на них долевую собственность. В основном это чердаки и подвалы, в которых, как правило, размещаются инженерные системы домов. Теперь в этих помещениях могут быть организованы рабочие места консьержей, оборудованы места для хранения велосипедов, детских колясок и т.д.

Напомню, работа по передаче нежилых помещений в многоквартирных домах москвичам, ранее находившихся в собственности города, началась с декабря 2014 года. За это время приняты решения об отказе от права собственности города Москвы на более 2300 объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 250 тыс. кв.м.

После завершения необходимых процедур владельцы квартир в многоквартирных домах вправе инициировать государственную регистрацию права общей долевой собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд.

Работа по передаче нежилых помещений в многоквартирных домах в общую долевую собственность жителей будет продолжена.