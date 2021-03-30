Тушинский автомобильный мост на северо-запале Москвы частично закрыли

В Москве закрыли половину Тушинского моста для движения автотранспорта. Связано это с началом капитального ремонта сооружения, расположенного в районе Южное Тушино на северо-западе столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Ремонт пройдет в два этапа. Во время первого этапа полностью закрыта половина моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской Поймы.

Для автотранспорта организовано движение по одной полосе в каждом направлении, на проезжую часть нанесена временная разметка, установлены предупреждающие знаки.

Для пешеходов остается открытым тротуар на противоположной половине моста и организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения.

Специалисты приступили к демонтажным работам на проезжей части сооружения, расположенного над рекой Сходня на Фабричном проезде.

Во время капремонта заменят балки низового пролетного строения, отремонтируют бетонные поверхности устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника установят металлический трансбарьер.

Работы планируется завершить летом этого года.