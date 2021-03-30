Новости

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 14:54
Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19 14:52
Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева 14:42
Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры 14:36
В Петербурге пассажир попал под поезд метро 14:36
Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов 14:31
Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом 14:30
На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов 14:30
Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты 14:28
Осужден воронежец, пять лет насиловавший дочь 14:24
Мишустин назначил нового руководителя Ростехнадзора 14:19
Стрелявший из коттеджа в Мытищах отпустил двух детей 14:11
Тушинский автомобильный мост на северо-запале Москвы частично закрыли 14:11
Мошенник под видом электрика дважды обокрал пенсионера 14:10
Каждая шестая семья хотела бы стать многодетной 14:09
Песков: С мировоззрением Навального не согласно большинство россиян 14:08
Ректор Российского университета транспорта награжден орденом Дружбы 14:06
Минфин предложил ограничить премии госслужащим за счет вакантных должностей 14:03
Челябинскую компанию оштрафовали за копирование чужого названия 14:01
В Петербурге перед Парадом Победы служебных собак привьют от COVID-19 14:00
Первый полет улучшенного Ил-112 показали на видео 13:58
В Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл огонь по силовикам 13:53
В Госдуму внесен проект об аграрном туризме 13:52
Первыми через Суэцкий канал пройдут суда со скотом на борту 13:49
Суд Германии заблокировал ратификацию восстановительного фонда ЕС 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Тушинский автомобильный мост на северо-запале Москвы частично закрыли

Текст: Ирина Огилько

В Москве закрыли половину Тушинского моста для движения автотранспорта. Связано это с началом капитального ремонта сооружения, расположенного в районе Южное Тушино на северо-западе столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги

Ремонт пройдет в два этапа. Во время первого этапа полностью закрыта половина моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской Поймы.

Для автотранспорта организовано движение по одной полосе в каждом направлении, на проезжую часть нанесена временная разметка, установлены предупреждающие знаки.

Для пешеходов остается открытым тротуар на противоположной половине моста и организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения.

Специалисты приступили к демонтажным работам на проезжей части сооружения, расположенного над рекой Сходня на Фабричном проезде.

Во время капремонта заменят балки низового пролетного строения, отремонтируют бетонные поверхности устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника установят металлический трансбарьер.

Работы планируется завершить летом этого года.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"
В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Почему AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от коронавируса
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны