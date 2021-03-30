Тульский фотограф Илья Гарбузов выиграл суд у кондитерской фабрики, нарушившей его авторские права. Решением суда предприятие из Касимова Рязанской области должно заплатить ему за незаконно использованную фотографию 220 тысяч рублей.

О том, что его снимок разместили на конфетной обертке, Илья узнал случайно. Получил подарочный набор шоколадок с изображением тульских достопримечательностей. Рассматривая фантики, обнаружил на одном из них свой снимок.

- Это неважно, где они его взяли. Я не давал разрешения на использование моего снимка в коммерческих целях, да у меня его никто и не спрашивал, - рассказал Илья Гарбузов. - Вы же не будете считать своей машину, не имея ПТС на нее?

Разбираясь с ситуацией, Илья выяснил, что он не первый тульский фотограф, которого, по сути, обокрала эта кондитерская фабрика. В 2019 году его коллега, две фотографии которого также красовались на этих шоколадках, уже доказал в суде нарушение авторских прав. Гарбузов предложил кондитерам разрешить спор в досудебном порядке и попросил в качестве компенсации выплатить ему 160 тысяч рублей. Договориться не получилось, кондитеры не согласились из принципа. Тогда он подал исковое заявление в суд, добавив к первоначальной сумме 60 тысяч рублей, - тоже принципиально. Ответчик всячески затягивал процесс. По словам Ильи, надеясь, что он не выдержит и сам откажется от тяжбы.

Судебный процесс с касимовской кондитерской фабрикой длился почти 10 месяцев

- Считается, что на судах о защите авторских прав больше испортишь нервов, потратишь времени и собственных денег, чем выручишь в конечном итоге. У компании свой юрист - на зарплате. А мне каждый поход в суд стоит денег. При этом услуги адвоката в общей сумме расходов занимают примерно треть, а то и четверть. Как правило, очень дорога экспертиза, доказывающая авторство. Но сейчас появились цифровые способы фиксации нарушений авторских прав, - заметил фотограф. - А нервы после второго суда почти не расходуются. Это как прыгать с парашютом: первый раз страшно, второй - уже знаешь, как это будет, но опасаешься, а потом уже таких волнений нет.

Судебный процесс с касимовской кондитерской фабрикой длился почти 10 месяцев. В итоге суд признал нарушение авторских прав, а сумму компенсации - вполне адекватной. Надо сказать, что это далеко не первый такой процесс в практике фотографа Ильи Гарбузова, чьи работы не единожды были отмечены на престижных международных конкурсах. К примеру, в этом году его снимок занял третье место в Международном фотоконкурсе "Водные пространства, снятые с дрона", а на конкурс было подано полторы тысячи работ со всего мира. Понятно, что эффектные фотографии привлекают внимание, но однажды, в очередной раз увидев свою работу без обозначения авторства, он понял, что терпение кончилось. Илья отстаивал свои авторские права в судах с Суворовской кондитерской фабрикой, использовавшей его снимки на упаковках своих изделий, с депутатами, с тульской мэрией, без спроса использовавшей их в качестве иллюстраций. И суды он, как правило, выигрывает. Говорит, что порой сложно бывает получить деньги. Так, на одном из первых процессов по отстаиванию авторских прав он выиграл "хорошие деньги", но, пока судились, фирма обанкротилась.

- Почему-то никто не хочет договариваться в досудебном порядке. А ведь именно так, как правило, выгодно всем: так лучше и дешевле. Поверьте, украденная фотография обходится намного дороже, чем купленная, - заверяет фотограф, умеющий отстаивать свои права.

Компетентно

Медиаюрист, учредитель правового бюро "Защита интеллектуальной собственности и информационных споров" Евгений Черников говорит, что сегодня нарушения авторских прав наблюдается практически повсеместно - в связи с ростом объема интернет-контента. По его словам, раньше авторские права были только у профессиональных фотографов, а сейчас любой человек, разместивший фотографию, сделанную хоть с телефона, - автор. Отсюда огромное количество нарушений, поскольку снимки скачиваются из соцсетей и используются без каких-либо согласований.

В судах по авторскому праву, по словам медиаюриста, есть две основные сложности: первая - надо доказать авторство, вторая - доказать сам факт нарушения авторских прав. В первом случае успех во многом зависит от того, насколько сам фотограф следит за своим авторством. Часто бывает так, что гражданин вообще не задумывается даже о минимальной защите своей интеллектуальной собственности.

Те, кто потом в коммерческих целях использует фотографии, скачанные из интернета, рассуждают примерно так: взяли из Сети, сложно будет найти владельца и доказать, что это именно его работа. Евгений Черников уверяет, что это ошибочное мнение: все можно.

- К сожалению, в России нет профессионального сообщества фотографов, даже не во всех вузах есть факультеты фотожурналистики, - делится юрист. - Когда сталкиваешься с необходимостью доказывать, что в коммерческих целях была использована конкретная работа автора, обнаруживается дефицит экспертов, которые были бы признаны профессиональным сообществом. Сами фотографы очень хорошо понимают и видят особенности того или иного снимка, но судья этого не замечает. Банально: две фигуры стерты с помощью фотошопа - и доказывать авторство уже становится сложнее. Но это вовсе не означает невозможность доказательств.

К слову, в бюро "Защита интеллектуальной собственности и информационных споров" запустили специальный проект, направленный на защиту фотографов.