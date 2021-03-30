В Ярославле возбуждено дело после нападения на студента

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на студента университета.

Напомним, мужчина 1988 года рождения днем 29 марта ударил ножом студента юридического факультета Ярославского госуниверситета на входе в здание вуза. Его задержали очевидцы и передали прибывшим на место сотрудникам Росгвардии.

- Установлено, что между мужчинами 1988 и 1998 годов рождения возник конфликт, в ходе которого последнему было нанесено непроникающее ранение брюшной полости, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

Отдел дознания ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В полиции сообщили, что мужчина отправлен под подписку о невыезде.