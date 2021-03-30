В Курске намерены сохранить трамвайное движение

Вопрос об исчезновении трамвая в Курске оказался самым болезненным при обсуждении новой схемы общественного транспорта, которую еще предстоит утвердить в профильном федеральном министерстве. От того, будет принята разработка научно-исследовательского института или нет, зависит существенная скидка на лизинг, благодаря которому в десятках городов по всей стране обновляется парк общественного транспорта. По поводу трамвая мнения изначально разделились. Одни с уверенностью пророчили ему верную гибель за ненадобностью, с жаром переубеждали оппонентов, ссылаясь на экологическую безопасность и европейский опыт сохранения электротранспорта. И вот первая точка в споре поставлена.

"Трамваю быть"

Желто-красные трамвайные вагоны прекрасно смотрятся на старых курских фотографиях, делая городские зеленые пейзажи колоритнее. Скептики, глядя на эти снимки, напоминают: так было, а вот сейчас совсем не то...

Дребезжащие рельсы, вагоны как привет из прошлого, неудобные сиденья в салоне - минусы курского трамвая можно перечислять бесконечно. Как, впрочем, и плюсы. Трамваю не страшны пробки, которые растут с каждым месяцем, ему легко соблюдать расписание, это самый экологически чистый транспорт. По курским улицам он ездит уже более столетия, ведь нынешний областной центр стал одним из первых городов в стране, где проложили трамвайные пути.

А когда эмоции из-за возможного закрытия трамвайного сообщения достигли пика, глава региона Роман Старовойт принял решение: трамвай в городе останется. Он отметил, что дело не только в традициях. Проконсультировавшись с экспертами Высшей школы экономики и представителями отрасли, которые занимаются общественным транспортом в Москве, Роман Старовойт убедился в правильности собственного мнения: трамвай необходимо сохранить.

Профильные структуры уже начали проектирование реконструкции и ремонта электросетей, рельсового хозяйства и единственного в городе депо. Между тем второе построить все же придется: даже для нынешней трамвайной сети одного депо мало.

Реконструкция начнется с самых изношенных участков, и уже первые три с небольшим километра потребуют примерно 100 миллионов рублей вложений. В целом же на восстановление курского трамвая нужно 30 миллиардов рублей, и это лишь по предварительным подсчетам.

Убытки на счету

Участники общественных слушаний по разработанной Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта новой маршрутной сети вопрос о трамвайном движении ожидаемо не могли обойти стороной. Мэр Курска Виктор Карамышев отметил, что убыток от этого вида транспорта в прошлом году составил 37 миллионов рублей. Об идее сохранения трамвая он отзывается сдержанно.

Реконструкция начнется с самых изношенных участков, и уже первые три с небольшим километра потребуют примерно 100 миллионов рублей вложений

- Трамвай не памятник, который можно поставить - и он стоит, - отмечает мэр. - Нужно сделать его таким, чтобы он был интересен горожанам. Чтобы на нем хотелось ехать.

Представитель инспекции общественного контроля Олег Погожих сделал акцент как раз на этом, выступив в поддержку всей новой транспортной системы, разработанной экспертами.

- Для меня как для пассажира не имеет значения, на каком транспорте передвигаться, - пояснил он. - Автобус это будет, трамвай или троллейбус, главное - скорость передвижения, комфорт. У каждого вида транспорта свои достоинства и недостатки, но трамвай стал просто камнем преткновения. Напомню старую поговорку: "Не бейте дохлую лошадь, она все равно никуда не повезет". Так и трамвай. В том виде, в каком он сейчас, трамвай существовать не может. Схема маршрутов морально устарела, город вырос, закрылись предприятия, транспортные потоки значительно изменились. Нужна единая стратегия с понятными для населения сроками и финансовыми показателями.

Олег Погожих и его сторонники предлагают проложить трамвайную сеть в центре города. Сейчас именно здесь сосредоточена большая часть транспортных потоков. Мэр не раз вспоминал курскую шутку: в час пик по крышам маршруток можно добежать от площади Перекальского до Красной - расстояние более километра. Общественники и предлагают проложить здесь рельсы, ведь если пустить трамвай, то заторов не будет.

Вместе с тем в частном секторе пути, по мнению общественников, можно и разобрать: трамвай там заменят автобусы разного формата - в зависимости от пассажиропотока.

Представитель НИИАТ Татьяна Михеева, презентовавшая новую схему общественного транспорта, возразила: в ответ на такой вариант трамвайных маршрутов разработчики получили массу негативных откликов горожан.

- Нам говорят, что этого нельзя делать, ведь в частном секторе живут в основном маломобильные пассажиры, - говорит она. - Им будет сложно добираться в центр на маршрутках.

- Я основываюсь на итогах общественных обсуждений, - парировал Олег Погожих. - Эксперты считают, что такой общественный транспорт, как трамвай, должен проходить по густонаселенной застройке.

Татьяна Михеева заметила на это, что в НИИАТ тоже работают эксперты и они услышали то, что услышали. Словом, над проектом модернизации и развития трамвайной сети в Курске еще предстоит сломать немало копий. Но важно одно: этот диалог его потенциальные участники намерены вести конструктивно.

Ориентир на созидание

Татьяна Михеева отмечает, что магистральные маршруты новой схемы во многом строятся на электротранспорте, так что без трамваев и троллейбусов куряне не останутся. Только требования к подвижному составу и всему хозяйству горэлектротранспорта возрастут.

- Это значит, что транспорт на данных маршрутах ходит раз в 10 минут, - уточнила представитель НИИАТ. - Троллейбусную сеть мы планируем продлить по улице 50 лет Октября, закольцевать ее. Кроме того, если пассажиропоток от поселка Северного до микрорайона Волокно составит две тысячи человек в час, можно будет задуматься о продлении и трамвайного маршрута на север.

Роман Старовойт отмечает, что рельсовый транспорт в ближайшее время станет одним из приоритетных в Курской агломерации. Губернатор напоминает, что совсем скоро пяти тысячам человек нужно будет на чем-то добираться до крупного мясоперерабатывающего предприятия в поселке Прямицино. И хотя это совсем недалеко от Курска, общественного транспорта на этом отрезке уже не хватает.

Тем временем

По мнению общественников, повлиять на окупаемость новых маршрутов и помочь перевозчикам можно специальными преференциями. Олег Погожих предложил освободить от земельного налога или иных сборов муниципальные предприятия, которые заняты пассажирскими перевозками. Глава региона ответил на это, что инициативу стоит рассмотреть. Татьяна Михеева в свою очередь обратила внимание на важный момент: когда только прошла первая презентация новой маршрутной схемы, начались ожидаемые возмущения "с акцентом на проблемах трамвая": мол, пора ему отправляться на свалку истории. Она заподозрила, что предложения эти во многом исходили от владельцев частных маршрутов, которые таким образом намеревались отвлечь общественность и экспертов от транспортной схемы в целом и пролоббировать собственные интересы. Только привело это к абсолютно противоположному результату.