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30.03.2021 23:45
Рубрика: Спорт

Беглые дни

В парках возобновляются утренние забеги
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8418)
После длительного перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, возобновляются традиционные субботние забеги популярного движения parkrun. Так называют утренние пятикилометровые пробежки по городским паркам.

Первый в мире парковый забег прошел в 2004 году в пригороде Лондона. Его организовал англичанин Пол Синтон-Хьюитт, которого можно считать отцом-основателем parkrun. Он придумал утренние пробежки в зеленых зонах отдыха для своих друзей и местных любителей бега. Однако со временем его идея переросла в нечто большее: у спортивного движения появились собственные отделения по всему миру. В России parkrun "прописался" с 2014 года, покорив несколько городов, включая Москву. По словам организаторов, больше года из-за коронавируса столица не видела "зелёных" пробежек. И вот с 3 апреля они возвращаются вновь. Пока лишь в 18 парков. "Не всем командам удалось получить разрешение на проведение пробежек у администраций парков, но надеемся, что их запуска тоже осталось ждать совсем недолго", - сообщили организаторы.

Фото: Илья Тимин/ТАСС
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Участие в пробежках бесплатное. Нужно лишь прийти в один из парков к 9.00. Присоединиться может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. Правда, есть одно важное условие - соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности. При малейших признаках простуды лучше остаться дома. При желании можно один раз зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и получить индивидуальный штрих-код. С его помощью можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых забегах проекта как в нашей стране, так и по всему миру. Организаторы советуют адекватно оценивать свои силы и консультироваться с врачом. Однако скорость в parkrun уходит на второй план, главное - удовольствие от бега. Трассу можно выбрать по своему вкусу: ровную или с подъемами и спусками, с лесными тропами или асфальтированными дорожками.

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