В ночь на вторник сгорел парк автотехники

В ночь на 30 марта на северо-востоке столицы загорелось здание шиномонтажа и машины на прилегающей к нему парковке. Среди них грузовики с горючими смесями в цистернах. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

По данным пресс-службы, на номер 112 поступило сообщение о возгорании на северо-востоке столицы. Горел шиномонтаж и автостоянка предприятия, расположенного по адресу: ул. Стартовая, д.1. Площадь пожара составила более 500 кв. м. По сообщениям звонившего, горел автомонтаж.

К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы ГКУ "ПСЦ". Они обнаружили 25 загоревшихся автомобилей, из них две автоцистерны с ГСМ.

Благодаря слаженным действиям московских пожарных пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.