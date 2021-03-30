В Люберецком суде Московской области начинается очень серьезный судебный процесс над гражданами, которых Следственный комитет РФ считает разбойниками и убийцами честных коммерсантов. Судить их будет коллегия присяжных заседателей. Об этом попросили сами фигуранты уголовного дела.

Преступление двое мужчин, которые сидят на скамье подсудимых, совершили очень далеко от Подмосковья. Но сами фигуранты этого дела оказались настолько серьезными фигурами, что по решению Верховного суда РФ подсудность дела поменяли. Это означает, что дело отправили рассматривать как можно дальше от региона, где все случилось. Подобные решения - о слушании дела в другом регионе страны - Верховный суд РФ выносит достаточно редко, и делает это для того, чтобы исключить малейшее давление на участников процесса.

При любом удобном случае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркивает, что одно из главных направлений работы его ведомства - это нераскрытые, так называемые, "преступления прошлых лет". Те, которые по разным причинам не смогли раскрыть по горячим следам.

Преступление, которое начинает рассматривать Люберецкий суд, из их числа. Случилось оно в далеком 2003 году на Северном Кавказе. И если бы не настойчивость и профессионализм сотрудников СК, помощь коллег из ФСБ и МВД, убийцы бы до сих пор жили бы среди нас с уверенностью, что они недосягаемые. Ну, а родственники погибших бизнесменов так бы и не знали, где могилы их близких.

Эта трагическая история началась в Дагестане в конце марта 2003 года. Местный житель Зульфетдин Джелилов предложил двум гражданам Азербайджана купить у него по хорошей цене лес. Для этого покупателям надо было просто взять деньги и приехать в город Дербент. Сделка на первый взгляд выглядела более чем выгодной - впереди маячил строительный сезон, и спрос на лес в Азербайджане и в России был немалый.

На самом деле ничего продавать приезжим никто не собирался. Их хотели просто ограбить. Джелилов позвал на помощь своих знакомых - Дадашева и Бабаева - поучаствовать в разбое. Ничего не подозревающие бизнесмены из соседней страны приехали домой к Джелилову, где их уже ждали вооруженные Бабаев и Дадашев. Гостей просто расстреляли ради 38 800 долларов, которые те смогли собрать для выгодной сделки. Потом тела погибших загрузили в машину Джелилова, который сам сел за руль, и вывезли на холмы Дербентского района. Там погибших сожгли, а что не сгорело - закопали.

На самом деле никто ничего продавать приезжим не собирался. Их хотели просто ограбить и убить

Сразу в те годы раскрыть преступление не получилось. Но сотрудники Следственного комитета не списали гибель граждан соседнего государства в архив и продолжали искать.

Джелилов, когда понял, что время не работает на него, сразу сбежал, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. Позже ему заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - заключение под стражу. Это значит, что как только его задержат, камера уже будет ждать.

Расследование таких "старых" дел - всегда очень трудное. Как правило, свидетели, если таковые и были, почти не помнят деталей случившегося, за десятилетия многое меняется и в сознании людей, и даже в окружающей среде. Оба гражданина, которых задержали сотрудники Следственного комитета, вины в преступлении так и не признали, долго путали следствие. Но улики сказали за них.

Вот что заявил корреспонденту "РГ"человек, который работал по этому делу, подполковник юстиции Дмитрий Скиба. Он следователь отдела по расследованию дел о бандитизме и организованной преступной деятельности Главного следственного управления Следственного комитета РФ:

- Особая сложность в расследовании настоящего уголовного дела заключалась в давности событий преступлений, совершенных в условиях неочевидности, сокрытии обвиняемыми следов преступления.

Проблемы представляло и то, что потерпевшие проживали на территории другого государства, что также создавало нам сложности. Кроме того, было необходимо провести значительный объем следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации.