В Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн рублей

Настоящая фабрика по производству наркотиков располагалась в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что именно отсюда синтетические наркотики оптовыми партиями поставлялись в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов запрещенных веществ.

Ирина Волк рассказала, что работу нарколаборатории пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками Управления МВД России по Рязанской области, коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке спецназа "Гром".

Один из наркодилеров - 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. При нем и в машине обнаружили несколько контейнеров с веществом - производным метилэфедрона массой 210 граммов.

А в самом доме оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров. Изъято свыше 21 килограмма наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 килограммов наркосодержащей жидкости.

По словам Ирины Волк, это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу. Сейчас устанавливаются все звенья цепи распространения наркотиков и соучастники преступления.