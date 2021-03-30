В Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн рублей

Новости

Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
Более 40 человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании 11:45
Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки 11:42
Мутко: Необходимо закрепить авторский надзор за архитектурными проектами 11:41
СК: Хозяин квартиры в Зеленодольске угрожал взрывом 11:40
Мутко: Благоустройством дворов должны заниматься муниципалитеты 11:39
Оперштаб: Еще 1165 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:36
В Симферополе зоопарк закрыли из-за лошади, откусившей палец ребенку 11:25
Крупное издательство будет принимать заказы на литературу от заключенных 11:21
У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак 11:21
На любительском турнире по футболу в Москве произошла массовая драка 11:12
Мэр Ниццы предварительно заказал партию "Спутник V" 11:06
Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось 11:06
Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление 11:03
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден из тюрьмы 11:00
Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник" 10:56
Неизвестные сожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова 10:54
Составлен рейтинг самых бестактных городов РФ 10:50
Сериал "Американские боги" закрыт после трех сезонов 10:47
В Арктике создадут научно-образовательный технологический центр 10:43
Стратегическое командование США устроило панику в Сети 10:41
Какие автомобили подорожали в России с начала 2021 года 10:39
Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 11:37
Рубрика: Происшествия

В Рязанской области изъяли наркотики на 560 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Настоящая фабрика по производству наркотиков располагалась в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что именно отсюда синтетические наркотики оптовыми партиями поставлялись в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов запрещенных веществ.

Фото: Пресс-служба ФТС России
Во Внуково обнаружили посылки из США с наркотическими веществами

Ирина Волк рассказала, что работу нарколаборатории пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками Управления МВД России по Рязанской области, коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке спецназа "Гром".

Один из наркодилеров - 21-летний уроженец Тульской области. Его задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. При нем и в машине обнаружили несколько контейнеров с веществом - производным метилэфедрона массой 210 граммов.

А в самом доме оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров. Изъято свыше 21 килограмма наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 килограммов наркосодержащей жидкости.

По словам Ирины Волк, это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный взят под стражу. Сейчас устанавливаются все звенья цепи распространения наркотиков и соучастники преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

МИД РФ: Канадские санкции игнорируют реальность
Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края
За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Как узаконить ремонт в квартире, купленной "в бетоне"
Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчетчик