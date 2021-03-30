В Союзе дачников назвали плюсы и минусы перевода СНТ в деревни

Если садоводства признают сельскими территориями, то дачникам будет проще получить субсидию на строительство дома, за счет бюджета им могут построить дороги, детские и спортивные площадки, обустроить территорию, но зато придется платить повышенные налоги, пояснили "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья.

Сейчас, напомним, к сельским территориям относятся сельские населенные пункты и рабочие поселки. СНТ же вне населенных пунктов на землях сельхозназначения не относятся к таким территориям. Совет Федерации предложил устранить этот пробел в законодательстве, чтобы владельцы загородной недвижимости и в деревнях, и в СНТ получили равные права на государственную поддержку - как по строительству инфраструктуры (подъездные дороги, магистральный газ), так и при возведении домов (льготная ипотека, субсидии).

"В случае принятия изменений в госпрограмму развития сельских территорий все преференции, существующие в отношении сельских территорий, будут распространяться и на СНТ. Дополнительных решений от дачников или органов власти не требуется", - рассказал "Российской газете" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он уточнил, что строительство подъездных дорог в сельских территориях сейчас проводится в рамках программы софинансирования: за счет регионального и местного бюджетов. В случае принятия изменений у СНТ появится возможность получения государственных субсидий.

Могут быть устранены и правовые проблемы. Как поясняет Чаплин, сегодня до 5% СНТ существуют только на бумаге - документы о выделении земли были подписаны, но до сих пор участки не освоены. Основная проблема - невозможность начать строительство: нет подъездных дорог и электричества. "Владельцы участков, большинство которых являются льготниками, не могут построить 2-3 км дороги или линии электропередачи. Получается, что землю бесплатно предоставили, но реально улучшить свои жилищные условия люди не могут", - добавляет Чаплин.

Еще из плюсов - в деревнях и поселках жители меньше платят на свет. Регионы вправе вводить понижающие коэффициенты на электроэнергию. Например, в Московском регионе электроэнергия для жилых домов в сельской местности на 30% дешевле, чем в СНТ.

Жителям сельских населенных пунктов сейчас предоставляется право на социальную выплату (субсидию) на строительство (приобретение) жилья. На дачников такая мера пока не распространяется.

Для получения субсидии застройщики должны иметь собственные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, включая средства материнского капитала, предназначенные на улучшение жилищных условий. Или их должны признать нуждающимися в улучшении жилищных условий. У них к тому же не должно быть в собственности жилого помещения (жилого дома), расположенного на сельской территории в границах муниципального района (городского поселения, муниципального округа, городского округа), где они хотят возводить новое жилье с учетом субсидии.

Но от признания СНТ сельскими территориями есть и минусы. Так, земли общего пользования станут муниципальными, и ворота на въезде придется снести, оставив открытыми проезды для всех желающих. Вырастут налоги - пропорционально кадастровой стоимости земли (примерно на 30%), строений (примерно на 50%), оплата за вывоз мусора будет начисляться не как в СНТ (норматив на 1 земельный участок в год), а как в деревне (в зависимости от площади дома). Плата за вывоз мусора, таким образом, вырастет с 200 рублей в месяц до 500-800 рублей. СНТ потеряет статус неделимой территории, где сейчас запрещено изменять вид разрешенного использования отдельных земельных участков.