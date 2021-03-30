Самоизоляция и переход на удаленную работу в прошлом году подтолкнули многих москвичей к переезду за город. Желание дистанцироваться и в то же время продолжить вести активный образ жизни привело многие семьи к решению сменить городскую квартиру на дом в Подмосковье.

Спрос, существенно превышающий объемы предложения, неизбежно "подогрел" цены на загородном рынке. Спустя год желающих приобрести дом в Подмосковье по-прежнему больше, чем объектов, выставленных на продажу. Даже несмотря на цены, которые не спешат опускаться. По данным портала "Мир квартир", средняя по стране стоимость домовладения составляет сегодня 4,5 миллиона рублей, на 2,4 процента больше, чем годом ранее.

Прошлой весной основной причиной переезда за город было желание ограничить контакты с окружающими. Сегодня добавились и другие причины. Те, кто в прошлом году успел пожить за пределами города, отмечают, что это помогло снизить "накал страстей", связанных с потоком негативных новостей, почувствовать себя в большей безопасности, чем в городе. Кроме того, загородная жизнь позволила не отказываться от привычного образа жизни (прогулок, занятий спортом на свежем воздухе и т.д.).

В этом году, несмотря на поэтапную отмену ограничений, многие компании решили оставить частично или полностью удаленную занятость. Организовать качественную работу из дома в небольшой квартире часто бывает сложно. Тем более если в семье сразу несколько человек трудятся удаленно. Оптимальным решением такой проблемы для многих становится покупка загородного дома. "Прошлой весной загородное жилье стало настоящим символом свободы, - вспоминает заместитель генерального директора фи-девелоперской компании KASKAD Недвижимость Ольга Магилина. - Покупатели получили все плюсы цивилизации (электричество, отопление, газ, интернет, магазины, спортивные и детские площадки), а также близость к природе и приватность".

Эксперты отмечают, что раньше, еще до пандемии, многие покупатели загородной недвижимости были готовы мириться с рядом каких-либо неудобств, т.к. такое жилье воспринималось как второе, для краткосрочного проживания. Теперь же к выбору загородного дома покупатели подходят гораздо придирчивее. Наибольшей популярностью пользуются поселки с развитой инфраструктурой, коммуникациями, асфальтированными дорогами и стабильным интернетом. А дом должен быть комфортным для долгосрочного проживания. "В тренде остаются современные дома оптимальной площади с эргономичными планировками, эффективно использующими все пространство, - отмечает директор департамента загородной недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик. - Положительно воспринимаются просторные гостиные со втором светом, наличие кабинета, спальни на первом этаже".

Обстоятельства минувшего года сформировали еще один интересный тренд на загородном рынке. Появился спрос на таунхаусы среди покупателей, которые до весны 2020 года и не помышляли о приобретении недвижимости за пределами столицы. "На таунхаусы сформировалась новая аудитория, - рассказал директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын. - Это те люди, которые раньше не имели опыта жизни за городом. Их приоритеты изменила пандемия. Однако переезд в отдельно стоящий дом - это то еще испытание. Поэтому для них таунхаус - своеобразный тест-драйв нового образа жизни".

Сегмент элитной загородной недвижимости также значительно изменился. Так, средний бюджет предложения коттеджей за 2020 год увеличился на 39 процентов, до 195 миллионов рублей, таунхаусов - на 8 процентов, до 40 миллионов рублей, а средняя цена одной сотки земли - на 12 процентов, до 4 миллионов рублей. "Такая динамика связана с курсом валют, изменением структуры предложения и ростом цен в некоторых поселках", - поясняет Олег Михайлик.

Кроме того, в 2020 году, по данным Knight Frank, количество запросов на покупку загородного жилья увеличилось в 2,5 раза. А предложение, напротив, обновило восьмилетний минимум: всего 470 объектов, на 25 процентов меньше по сравнению с 2019 годом.

Основная доля сделок в 2020 году была сосредоточена в формате коттеджей - 68 процентов от общего объема. На таунхаусы приходилось 17 процентов, на участки - 15 процентов. Преобладание коттеджей в структуре спроса связано в первую очередь с их лидерством в структуре предложения - 52 процента. Кроме того, возможность быстрого переезда, что было особенно важно в 2020 году, делала коттеджи более привлекательными в сравнении с форматом участков. Наиболее выигрышную позицию на загородном рынке в 2020 году занимали готовые коттеджи с отделкой под ключ, но на первичном рынке их доля минимальна -16 процентов.

По прогнозам экспертов, в этом году динамика цен будет во многом зависеть от нового предложения на загородном рынке. "В ближайшей перспективе я все-таки прогнозирую выход на рынок девелоперов и появление новых поселков, - отметил Сергей Колосницын. - Что будет в этом случае, совершенно не загадка: качественная "первичка" сконцентрирует на себе все внимание покупателей. Такой конкуренции вторичный рынок не выдержит (несмотря на то, что в масштабах он больше). Поэтому сегодня я бы рекомендовал собственникам осознать эту перспективу. Покупателям же рассчитывать на то, что цены упадут, не стоит - появление новых проектов может остановить рост цен на вторичном рынке, но спрос продолжит их подогревать в отношении самых ликвидных и качественных объектов".